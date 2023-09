„Někteří kluci potřebují víc hrát. Jednání probíhají," řekl kouč plzeňské Viktorie před blížícím se koncem přestupního termínu. Trojice jeho svěřenců (Staněk, Dweh, Jirka) teď zamíří na srazy reprezentací svých zemí.

Trenér Miroslav Koubek udílí hráčům pokyny během ligového zápasu s pražskými Bohemians 1905 (2:0). | Foto: Foto: fcv/Martin Skála

Do první reprezentační pauzy můžou jít fotbalisté Viktorie Plzeň v klidu. Základní cíl sezony – postup do skupiny Evropské konferenční ligy – se jim podařilo splnit. A také v české nejvyšší soutěži najeli po rozpačitém začátku na vítěznou vlnu.

Sobotní vítězství 2:0 nad Bohemians 1905 bylo už deváté v řadě v soutěžním zápase, lepší rozjezd sezony měli viktoriáni jen v roce 2010 za kouče Pavla Vrby, kdy vyhráli dokonce jedenáct utkání po sobě.

„Cením si toho, do pauzy se jde s dobrou náladou a chutí do práce,“ uznal plzeňský kouč Miroslav Koubek, jenžv létě nahradil Michal Bílka.

Však také povolil hráčům, aby po zápase poseděli. „Zaslouží si dobré jídlo, dvě až tři pivka ať si dají. Moje přísné oči zase tak přísné nejsou,“ usmál se trenér Viktorie.

Jste rád, že jste najeli na vítěznou vlnu, jak jste si přál?Ano, ale jsem realista, každá vlna se jednou rozpustí, tak to v moři je. Doufám, že až to přijde, a logicky to přijde, že najdeme brzy novou vítěznou vlnu. (úsměv)

A co říkáte na vaši sérii?

Mám respekt k mužstvu. Završili jsme tím blok, kdy se hrálo neděle – čtvrtek, kromě jednoho odkladu tak jedeme šestý týden. Pro nás je to cenné poznání i z hlediska trénovanosti, že jsme tu sérii dokázali v anglických týdnech. To je chvályhodné a k tomu je třeba přičíst tisíce nalétaných kilometrů.

V obraně většinou volíte hru se třemi stopery, bude mít ten systém trvalejší ráz?

Umíme hrát čtyřkovoui trojkovou obranu. V rozestavení 4-3-3 jsme nebyliv úvodu sezony produktivní, udělali jsme personálnía herní změny. Neodklonili jsme se z naší cesty, i kdyžv létě se možná zdála čtyřka prioritou. Součástí našeho herního rejstříku zůstávají obě varianty.

V ofenzivě střídáte hru s jedním či dvěma útočníky. Jste tím méně čitelní?Vždycky přemýšlímeo tom, jak to má soupeř dozadu poskládané, ale nebudu dál prozrazovat, podle čeho volíme naši variantu. Nejdeo žádnou vědu. Ono je jedno, kolik máte na hřišti útočníků, důležitá je kolektivní ofenzivní fáze. Podpora druhé vlny, krajních hráčů a tak podobně. Někdy je třeba zvolit kreativní formaci, jindy zase silovější. I takhles tím pracujeme.

Proti Bohemians zase skóroval Cadu. Stává se z něho pro Plzeň klíčový hráč?

Máme z něj radost, stává se atraktivním a v některých momentech rozdílovým hráčem. V létě za mnou přišel, že chce zpátky do Ostravy, že tady nehrál a tam ano, mají ho tam rádi, manželce se tam líbilo. Ale já mu po dvou třech trénincích řekl: Kamaráde, tebe já nikam nepustím. (úsměv)

Také mladý stoper Dweh svými výkony až udivuje…Věděli jsme o jeho kvalitách. Je však až s podivem, že afričtí reprezentanti hrají druhou ligu ve Vyškově, to mě překvapilo. Nepřišel jako vyjukaný zajíc, má starty za reprezentaci Libérie. I když ta asi nepatří v Africe k těm nejlepším, ale každý národní tým je výkladní skříní. Pochvala míří i na Honzu Trousila, který ho doporučil. Udělal pro Plzeň velmi záslužnou věc, ale on dělái spoustu dalších.

Do konce přestupového období zbývá poslední týden. Může dojít ke změnám?

Nevím, co se stane. Ale někteří kluci potřebují víc hrát, třeba Libor Holík to tady má těžké. Na jeho pravé straně střídáme Kopice s Jirkou. Probíhají jednání, o naše hráče je obrovský zájem. Uvidíme, co se stane, i když já u těch jednání nyní nejsem.