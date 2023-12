Po odkladu nedělního zápasu v Ostravě naskočí ve středu fotbalisté Viktorie Plzeň opět do kolotoče zápasů FORTUNA:LIGY. Od 17 hodin se představí v Mladé Boleslavi v dohrávce 6. kola.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek během zápasu Konferenční ligy s FC Ballkani (1:0) v balkánské Tiraně. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Ani jejich soupeř v sobotu proti Karviné nehrál, takžev tomto směru jsou na tom oba celky podobně. Velmi blízko k sobě mají i v tabulce, z patnácti zápasů posbíraly 26 bodů a ve prospěch páté Plzně hovoří jen lepší skóre.

„Boleslav bude velice nepříjemný soupeř. Jejich trojice, co hraje nahoře, je výborná, dávají dost branek. Očekávám ofenzivní fotbal. Doufám, že i na dobrém hřišti,“ prohlásil před cestou do Mladé Boleslavi jedenz plzeňských asistentů Jan Trousil. „Pokud by hřiště bylo pod vodou, bylo by to nepříjemné pro hru obou mužstev,“ doplnil pomocník hlavního trenéra Miroslava Koubka, který v Mladé Boleslavi působil (2011-12).

Plzeňští fotbalisté Havel s Jirkou rozdávali fanouškům podpisy

Mezi jeho svěřence tehdy patřil mimo jiné Marek Kulič, současný kouč Boleslavi. Teď půjdou proti sobě.

Zajímavý jistě bude i minisouboj útočníků, domácího Vasila Kušeje a viktoriána Tomáše Chorého, kteří nedávno přispěli k postupu české reprezentace na Euro.

1/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 2/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 3/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 4/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 5/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 6/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 7/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 8/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 9/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 10/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 11/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 12/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 13/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 14/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 15/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 16/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 17/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 18/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně. 19/19 Zdroj: fcv/Jan Kubíček Fotbalisté Viktorie v odvetě s kosovským FC Ballkani, která se hrál na Air Albania Stadium v Tiraně.

V Plzni věří, že se zápas odehraje, protože už takhle mají náročný program, i když odložení zápasu v Ostravě uvítali. „Klukům to mohlo prospět, bylo víc času na regeneraci. Dva dny navíc jsme přivítali, abychom doléčili drobné šrámy ze zápasuv Ballkani,“ naznačil Trousil.

Zdroj: Youtube

V pohárovém zápase trenérům chyběli vedle dlouhodobých marodů (Havel, Pernica, Durosinmi, Vydra)i Jemelka s Jirkou.

„Uvidíme, jaký bude jejich zdravotní stav, podle toho rozhodneme o sestavě,“ nechtěl asistent ani naznačit. Podle informací Deníku už by mohl jeden ze zraněných hrát v Mladé Boleslavi, další dva by mohli naskočit do hry ještě na podzim.