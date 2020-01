Teď se sice objevily spekulace, že reprezentačního stopera lanaří Ludogorec Razgrad, ale přesun do Bulharska se nezdá být reálný. Vždyť i Brabec na startu přípravy mluvil o svých plánech v modročerveném dresu.

Jak vám vůbec zimní pauza utekla?

Se dvěma malými dětmi na krku toho bylo docela dost. Byl to očistec. Takže já už jsem se těšil zpátky mezi kluky (usměje se).

Zimní příprava nebývá u fotbalistů příliš oblíbená, jak ji zvládáte vy?

Samozřejmě, že se s tím trošku peru, protože mám rád jídlo. Naštěstí jsme měli i individuální tréninkový plán, ten mě z toho dostával. Párkrát jsem mohl i zhřešit, protože do startu sezony přece jen nějaký čas zbývá. Teď budeme mít hodně nabitý program, o to víc jsem se těšil.

Berete přípravu zodpovědněji vzhledem k tomu, že byste si sezonu mohl prodloužit o účast na mistrovství Evropy?

Za mě je Euro daleko. Ale je důležité, že se nám tam povedlo postoupit Co bude dál, se uvidí. Po nominaci bude sahat hodně kluků, všichni na to mají právo. Rozhodnou výkony v průběhu jara. Důležité bude, aby český tým odjel v co možná nejsilnější sestavě.

Když už jste zmínil jaro, jaké budou vaše cíle s plzeňskou Viktorií?

Máme tam český pohár, to pro nás bude jedna meta. A v lize bude důležité vyhrát co nejvíc utkání. Musíme se soustředit na sebe a při nejmenším udržet druhé místo.

Do jarní části jdete pod vedením nového kouče. Jak se vám Adrian Guľa zatím jeví?

Působí energicky. Doufám, že mu to vydrží. Teprve postupně asi zjistíme, na co bude trenér klást důraz.