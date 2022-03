Teď však sedí na lavičce Viktorie a podobně jako dva jeho svěřenci – obránce Libor Holík a především nejlepší plzeňský střelec Jean-David Beauguel – se vrací do dobře známého prostředí.

„Už je to pár let, ale Libor tam začínal s ligou. Možná to pro něho bude malinko výjimečný zápas,“ pronesl plzeňský asistent Pavel Horváth na adresu novice v plzeňském dresu. „Zatím potvrzuje, že jsme přivedli kvalitního beka,“ doplnil.

Na druhé straně zase Zlín povede do boje jako kapitán stoper Václav Procházka, dlouholetý hráč Viktorie. A v klubu působí i další plzeňský odchovanec Martin Fillo nebo Adam Hloušek, jenž také působil na západě Čech.)

Podzimní zápas sice skončil v Plzni vítězstvím Viktorie 2:1, ale ve Zlíně se jí příliš nedaří. Naposledy tam ještě za trenéra Adriana Guľy prohrála 0:1, branku vstřelil Poznar, který už však přestoupil do polského klubu Termalica Nieciecza. Rok předtím tam Plzeňští remizovali 1:1.

Plzeňský gólman Staněk sbírá nuly. Ale důležitější jsou týmová vítězství, říká

„Myslíme na vítězství, i když víme, že nás čeká těžký soupeř. Chceme pokračovat v úspěšné sérii sbírání bodů,“ pronesl Pavel Horváth a vrátil se ještě ke hře Zlína.

„Doma jsou hodně nepříjemní. I naposledy na Spartě hráli dobře, chodili do brejků, na to si budeme muset dát pozor. Zlín hraje jednoduše, nejdůležitější budou souboje o odražené balony,“ dodal s tím, že by viktoriáni měli mít k dispozici i brankáře Staňka.

Naposledy si přivezli tři body ze zlínské Letné v prosinci 2018 za výhru 2:0, jednu z branek tehdy dával Tomáš Chorý, jenž se v týdnu stal podruhé otcem. No a jen tak mimochodem na lavičce Zlína seděl tehdy kouč Bílek.

Zajímavou bilanci má proti svému bývalému klubu Jean--David Beauguel, který se trefil v Plzni proti Zlínu třikrát v řadě, ale na hřišti soupeře střelecky mlčí.

Protrhne dneska půst?

I když už jsem delší dobu pryč, pořád je to speciální zápas, hlásí Fillo

Fastav vs. Viktoria

Sobota v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Černý – Caletka, Hájek (Křepský)

Ligová bilance: 8-6-15

Podzimní zápas: 1:2 (2. října 2021, branky: 15. Vraštil – 6. z penalty a 84. Beauguel)

Poslední zápas ve Zlíně: 1:0 (22. listopadu 2020, branka: 38. Poznar – přestoupil do polského Termalica)

Pravděpodobné sestavy – Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Conde – Fillo, Hrubý, Tkáč, Hloušek – Vukadinovič.

Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Kaša, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Kopic, Sýkora, Mosquera – Beauguel.