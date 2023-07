Už to vypadalo, že Viktoria Plzeň urve první tři body. Čekání na první gól v sezoně ukončil kapitán Lukáš Hejda. Následně zlikvidoval brankář Staněk pokutový kop. I tak ale Plzeň k výhře nedošla. Z poslední akce duelu zařídil vyrovnání hradecký Ondřej Šašinka

Viktoria Plzeň - Hradec Králové 1:1. | Foto: fcvp/Ondřej Pastor

Plzeňský trenér Koubek oproti čtvrtečnímu pohárovému zápasu opět zamíchal sestavou, zvolil tentokrát hru se třemi stopery. Ke kapitánu Hejdovi se vrátil Jemelka a poprvé od návratu z hostování dostal šanci mladý Hranáč, naopak chyběl zraněný Dweh. Ale na pravé straně se při defenzivní činnosti hodně stahoval ze zálohy slovenský reprezentant Jirka.V útoku nastoupili opět Chorý s Vydrou, do středu zálohy se vrátil Bucha.

Viktoriáni vstoupili do zápasu aktivně s cílem protrhnout čekání na první branku v nové sezoně. Úvodní mírný nápor ale rychle utlumil prudký liják, který se snesl na západočeskou metropoli.Hradec vycházel, stejně jako předchozí dva soupeři Plzně, z pevného obranného bloku, do něhož se domácí fotbalisté jen těžko dostávali.

Až po půlhodině hry se v šanci objevil Sýkora, k němuž se snesl dlouhý pas do vápna. Plzeňský křídelník ale Bajzu nepřekonal, zároveň v té chvíli pomezní sudí odpískal ofsajd.Vzápětí se už dle regulí dostal k zakončení Pavel Bucha, jehož vysunul Vlkanova. Brankář Bajza situaci skvěle přečetl a včasným výběhem zmenšil střelecký úhel plzeňskému záložníkovi, jenž stihl pouze trefit nohu gólmana Hradce.

Po pauze se brzy ozval Erik Jirka, jehož střílený pas z pravé strany prolétl nebezpečně malým vápnem.Na druhé straně oživil hradecké barvy příchod Matěje Koubka. Mladý útočník dostal centr do vápna a jeho prudká hlavička těsně přeletěla břevno plzeňské branky.Vzápětí navíc talentovaný forvard málem načapal brankáře Staňka. Ten po malé domů otálel s rozehrávkou tak dlouho, až málem odkopem trefil nohy hradeckého útočníka.

Plzeňané se ozvali po jedné z mála přesně sehraných akcí. Erik Jirka dostal kolmý pas za obranu, který z křídla ihned adresoval do vápna na nabíhajícího Sýkoru. Tomu ale ve výborné pozici míč ideálně nesedl na nohu a balon skončil v rukavicích gólmana Bajzy.

S blížícím se koncem zápasu začali viktoriáni více mačkat hosty u jejich šestnáctky. Střídající Kliment se dostal po centru k hlavičce, která nebyla sice nejprudší, ale přesto pořádně zaměstnala Bajzu, který vytěsnil míč konečky prstů a s přispěním tyče nad svoji klec.

Poté se Plzeň ale už dočkala. Nenápadný centr do vápna nedokázala hradecká obrana odklidit a k míči se dostal kapitán Hejda. Ten zůstal po rohovém kopu ještě v soupeřově vápně a levou nohou dopravil odražený balon do branky.

Plzeňské vedení ale málem nemělo dlouhého trvání. Mosquera nestrávil na hřišti ani pět minut a po jeho úderu loktem ve vápně nařídil rozhodčí pokutový kop.V tento moment se ale vyznamenal brankář Jindřich Staněk, který nohou vytěsnil Vašulínovu střelu z penaltového puntíku.

V závěru zápasu přišel tlak Votroků. Už to vypadalo, že se Plzeň ubrání. Nakonec ale pro ni přišel šok.Po pěti nastavených minutách rozjel Hradec Králové poslední útočnou akci. Adam Gabriel dostal balon do vápna a poté ho ještě vracel do ohně na zadní tyč. Tam Jemelka neuhlídal střídajícího Ondřeje Sašinku, jenž z blízkosti srovnal stav zápasu na konečných 1:1.

„Byli jsme hloupí. Vítězství jsme měli v rukách a nechali jsme si ho vyrazit. Jinak je tam z naší strany křeč, chybí nám více klidu a lepší výběr místa. Pozitivem zápasu je, že jsme protrhli střeleckou smůlu. Přesto nám finální fáze drhne,“ byl po utkání zklamaný plzeňský trenér Miroslav Koubek.

