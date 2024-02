„Takhle bych si to představoval v každém zápase,“ reagoval pak vytáhlý forvard Tomáš Chorý na otázku televizní reportérky, jestli to byl ideální vstup do utkání.

„Už předtím jsme tam měli jednu slibnou situaci, kterou jsme nedohráli,“ připomněl moment, kdy vyzval ke skórování Sourého. „Naštěstí nám to tam pak spadlo dvakrát rychle za sebou,“ pochvaloval si Tomáš Chorý.

Zdroj: Youtube

„Nechtěl jsem nahrávat. Věděl jsem, že to vezmu to na sebe,“ usmíval se plzeňský útočník, který na jaře skóroval podruhé ve třech zápasech, i když doma s Mladou Boleslaví (1:1) mu pomohla teč obránce. „Těší mně každý gól. Jsem rád, že to tam padá a je jedno, jestli s je to s odrazem nebo ne. Teď jsem rád, že máme tři body,“ připustil útočník, který může být ve hře o nominaci na Euro.

„Tohle je asi brzká otázka, ale statistiky jsou důležité. Já se cítím ve formě a jsem rád, že můžu týmu pomoct. Jak v mezihře, tak vstřelenými góly,“ vyhnul se Chorý přímé odpovědi. V sobotu večer v pražském Ďolíčku ale potvrdil, že hraje v reprezentační formě. Bylo ho plné hřiště, bránil při standardkách, přihrával do šancí a sám byl také nebezpečný. Když v závěru trávník opouštěl, dobrou náladu mu nezkazila ani nenávistná reakce z hlediště.

„Je to krásné, mě mají lidi všude rádi,“ reagoval s ironií v hlase. „Já tam viděl Havlise (Milan Havel), kterému se nedávno narodila dcera. Dneska je tedy plán jasný, všechno je to na Viktorku,“ smál se Tomáš Chorý.

Prostor na to byl, v neděli dal trenér Miroslav Koubek svým svěřencům volno. Ale od pondělí už se budou chystat na sobotní zápas se Zlínem, který má v Doosan Areně výkop v 18 hodin.