Bylo jen pár minut po domácí derniéře plzeňské Viktorie, která byla zároveň rozlučkou trenéra Michala Bílka, jenž po dvou letech u týmu končí. Kapitán Lukáš Hejda po rozhovoru s novináři neudržel slzy.

„Vstup do zápasu byla katastrofa. Před zápasem si můžeme říkat a malovat co chceme. I když v první minutě dostaneme gól, řekl bych takový klasický plzeňský, nemělo by nás to položit,“ zlobil se plzeňský kapitán Lukáš Hejda po další porážce s Bohemians 1905 (0:2) s tím, že i po inkasované brance byla spousta času na zvrat.

„Jenže my se po inkasovaném gólu patnáct minut kopeme za uši, nedáme si balon na dva metry,“ pokračoval zkušený stoper v kritickém tónu. Hejda nastoupil navzdory tomu, že minule na Slavii střídal po čtvrthodině hry. „Šlo o rozlučku s trenérem, chtěl jsem hrát za každou cenu,“ potvrdil, že umí být drsňák.

Ale když odpovídal na poslední dotaz novinářů, nezadržel slzy. „Chtěl jsem se s trenérem rozloučit jinak. Tohle si ten frajer nezaslouží,“ hlesl, než opustil tiskové středisko. Předtím trpělivě odpovídal na dotazy novinářů.

Čím to, že se vám takhle nedaří, je to už i o psychickém rozpoložení? Dostáváte hloupé góly a pak už se z toho neoklepete?Nedokážu na to odpovědět. Nevím, co se děje. Nechtěl jsem to slovo vytahovat, ale celé jaro je ostuda, těžko se mi to hodnotí. Co dostáváme za góly je jedna věc, ale dneska byl dostatek času, jenže my nejsme schopní se z toho vyhrabat. Nevymyslíme žádnou kloudnou akci. A když už se dostaneme do vápna, nejsme schopní dát gól ani z vyložených šancí. Přesně tohle vystihuje celé jaro.

Jste z tohoto pohledu rád, že už se blíží konec? Začnete jinak, pod novým trenérem a po změnách v klubu…

Jo, ale těžko se to bude házet za hlavu. Celé jaro, zvlášť posledních pět zápasů, je od nás tragédie. Vyžíráme si to až do dna. Samozřejmě, že už vyhlížím konec, abychom se z toho trošku vyhrabali, začali od nuly a vybudovali zase něco jiného, dobrého.

Jak vůbec vnímáte konečné třetí místo? Být bronzový nezní až tak špatně. Ale Sparta, která teď slaví titul, na vás po podzimu ztrácela sedm bodů…

(trpký úsměv) V zimě jsem tady vyhlašoval útok na titul, teď to zní až trapně. Tím, jak jsme to měli rozehrané, je to obrovské zklamání. Na druhou stranu si myslím, že třetí místo není tragédie. Ale to, jak jsme k němu na jaře došli, je ostudné. Možná za jiných podmínek bychom ho brali, takhle je to veliké zklamání.

Kde hledat příčinu nevydařeného jara?Kdybych věděl, co se stalo, tak bychom to udělali nějak jinak. Přitom i zimní příprava vypadala dobře. Jenže prvním prohraným zápasem s Hradcem jsme se dostali pod tlak a nebyli jsme schopní se z toho vyhrabat. Všechny zápasy vypadaly vesměs stejně. První pět kol nebylo dobrých, ale potom jsem cítil, že se herně zvedáme. Ale trápí nás vlastní góly. Nebudu se vymlouvat na smůlu, když takových branek dostaneme devět, není to o tom… Vepředu to bylo nemohoucnost, na každý gól jsme se strašně nadřeli.

Jak byste zhodnotil éru trenéra Michala Bílka v Plzni?

Za mě tady zanechal neskutečnou stopu, rok 2022 byl fenomenální. Nedávno jsme se o tom bavili s klukama, ještě asi nikdy jsem nezažil, že by za nějakým trenérem kabina takhle šla, měla ho ráda. Je to super trenér. Mrzí mě, že jsme se s ním nerozloučili jinak. Tohle si nezasloužil.