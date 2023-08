Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví postup do 3. předkola Evropské konferenční ligy, v němž se utkají s maltskou Gzirou. Ale proti kosovskému vicemistru FC Drita měli pořádnou dávku štěstí, když odvetu v Kosovu vyhráli gólem Jirky z penalty v samotném závěru.

Nigerijský forvard Rafiu Durosinmi po vstřelení vedoucí branky. | Foto: Foto. fcv/Ondřej Pastor

„Je to veliká úleva. Jsem rád, že jsme to se štěstím zvládli a postoupili jsme. Oni hodně zdržovali, chtěli to asi dotáhnout až do penalt,“ usmál se v televizním rozhovoru plzeňský záložník Lukáš Kalvach a bylo vidět, jak moc si oddechl.

Postup se po domácí bezbrankové remíze ani v Kosovu nerodil lehce. „Zase jsme se těžko dostávali do jejich obrany, a když už jsme dali vedoucí gól, tak jsme si nechali vyrovnat. Tohle se nesmí stávat,“ zlobil se Kalvach.

Ale pojďme po stopách postupu, který se nakonec zrodil v opravdovém kosovském pekle, i když zpočátku tomu nic nenapovídalo.

Viktoriáni měli od začátku pohárové odvety převahu, ale bez vážnějšího zakončení i pohlednější akce. Naopak ve 26. minutě nedůrazná plzeňská defenziva pustila do zakončení zpoza šestnáctky Jashariho,a le jeho střela minula Staňkovu svatyni. Ještě hůř bylo o šest minut později, kdy se Aizeraj prosmýkl kolem Kalavacha a hledal před brankou Tahiriho, jenže tomu skočil včas pod nohy Sýkora. To byla zatím největší šance zápasu.

Ale jen na chvilku. Vzápětí se na druhé straně po narážečce s Chorým řítil do šance Kopic, jeho však zase zablokoval Salihu. Po následující sérii rohů to zkoušel Jirka, ale obranný val před sebou nepropálil.

Tlak viktoriánů v závěru první půle narůstal, zatímco domácím docházeli síly, ale svěřenci trenéra Koubka z toho nic nevytěžili. „Oba týmy hrají účelně. Do poločasového sestřihu toho moc nebude,“ okomentoval dění na stadionu v Prištině, kde hraje FC Drita svoje domácí zápasy v pohárové Evropě, televizní spolukomentátor Josef Němec.

„Plzeň má silnou i lavičku. Ti kluci hráli ve svých klubech prim, ale zatím nenašli tu správnou notu, soulad,“ hledal bývalý fotbalista příčiny nezdaru plzeňských fotbalistů v úvodu sezony.

Úvod druhé půle poznamenal hned v jejím úvodu dvakrát výpadek elektřiny na stadionu v Prištině, kdy jeden ze čtyř světelných stožárů vždy úplně zhasl, ale po čase zase naskočil.

A když už se po prodlevách hrálo a na časomíře svítila 70. minuta si na trestný kop Kalvacha naskočil Chorý a orazítkoval břevno. Potom zahrozila i Drita, záložník Aizeraj se zbavil Jirky u brankové čáry a zkoušel překvapit gólmana Staňka na přední tyči, který vytáhl na roh.

Pak ukázal měl šťastnou rku při střídání hostující trenér Koubek, který poslal na hřiště Durosinmiho a nigerijský gólman se mu po pár vteřinách odvděčil vedoucím gólem. V 75. se pověsil do nádherného centru Kalvacha a hlavou nedal gólmanovi šanci – 0:1.

Mladík, který pochází z královského rodu, bude dál střílet góly za Viktorii

V 87. minutě se Durosinmi znovu prodral do šestnáctky, ale místo zakončení zbytečně přihrával. A sotva začalo osmnáctiminutové prodloužení, plzeňské postupové akcie zase klesly. Střídající Ovouka se prohnal kolem Jirky i Tarorého a před plzeňskou brankou našel Besnika Krasniqiho, jenž se prosadil přes Dweha a vyrovnal – 1:1.

A rázem to bylo pravé peklo, divoké oslavy vstřeleného gólu u kotle domácích, jemuž se přezdívá Intelektuálové, mladík pobíhající na hřišti a hlavně velká komplikace pro tým trenéra Koubka. Drity bylo rázem plné hřiště.

„Škoda, že po vstřeleném gólu připustila, aby se změnil obrázek hry a ustoupila od nátlakové hry. Do té doby jsme nevěděli, že má Drita útočníky,“ pojmenoval Josef Němec největší problém ve hře plzeňského celku.

Naštěstí Plzeň ještě strhla vedení na svoji, ale nebylo to za pět minut dvanáct, ale spíš minutu po… Hrálo už se víc než 110 minut, kvůli zhaslým světlům i zdržování domácích, když po trestné kopu Kalvacha zahrál v šestnáctce rukou domácí Dabiqaj a viktoriáni kopali penalty. Míč si vzal slovenský reprezentant Jirka a nekompromisně zavěsil – 1:2.

Liberijský mladík se upsal na rok Viktorii a hned den potom už hrál

„Většinou to kopu po brankářově pravé ruce, ale on se tím směrem pohnul, tak jsem to kopl na druhou,“ zářil štěstím Erika Jirka.

Pak ještě musel plzeňský gólman Staněk vytáhnout parádním zákrokem ránu Jashiriho a viktoriáni mohli začít slavit. Ale byly to nervy.

FC Drita – Viktoria Plzeň 1:2

Poločas: 0:0. Hráno v Prištině

Branky: 90+2. Krasniqi – 76. Durosimni, 90+24. Jirka (pen.)

Rozhodčí: Sundberg – Yurdakul, Mastrup (Dán.). ŽK: Tahiri, Jashari, Behluli, Krasniqi – Kalvach, Hejda, Durosimni, Kliment. ČK: Krasniqi (90.+18.).

Drita: Smakiqi – Krasniqi, Salihu, Agyare (81. Ovouka), Thaqi – Baftiu (81. Dabiqaj), Broja – Selmani (90+13 Prapashtica), Jashari, Ajzeraj – Tahiri (77. Krasniqi).

Viktoria Plzeň: Staněk – Hejda (90+25 Jemelka), Hranáč, Dweh – Jirka, Traoré, Kopic (75. Durosinmi), Kalvach, Sýkora – Vydra (46. Mosquera), Chorý (90. Kliment).