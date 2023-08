Zbavil se svého strážce, pravačkou práskl do balonu, který zapadl ke vzdálenější tyči olomoucké brány. Záložník Viktorie Plzeň Pavel Bucha takhle vstřelil vítězný gól (2:1) Západočechů v duelu 5. kola fotbalové FORTUNA:LIGY.

Pavel Bucha. | Foto: fcv

„Byl to těžký zápas, ale s dobrým koncem. Klíčové bylo otočení průběhu zápasu v první půli. Po změně stran jsme si výsledek chytrou hrou a zkušenostmi pohlídali,“ říkal 25letý fotbalista.

V pěti soutěžních zápasech jste dal čtyři góly. Máte životní formu?

Forma je dobrá, ale nevím, jestli životní. Doufám, že přidám ještě více gólů.

Vyhovuje vám ofenzivnější role a spolupráce s Pavlem Šulcem?

Ve středu hřiště si vyhovíme se všemi kluky. Sedí mi volnost, kterou máme směrem dopředu. Trenéři nás nabádají do náběhů za obranu, máme se tlačit do koncovky a do vápna.

Olomouc jsme dostali do kleští a scvakli jsme je, popsal závěr poločasu Koubek

Pomohla mužstvu ke druhému gólu euforie z vyrovnání?

Ano, chtěli jsme toho využít. Říká se, že pár minut po inkasovaném gólu je ještě krizová situace. Mužstvo ještě není v plném soustředění a toho se dá využít. Je skvělé, že za pár minut jsme přidali druhý gól. Což bylo před koncem prvního poločasu hodně důležité.

Dostává se Viktoria šestou výhrou v řadě na vítěznou vlnu? Začíná si tým více věřit?

Zatím bych byl také opatrný, jak říkal trenér Koubek. Ale z mužstva cítím, že si to sedá a že nabíráme sebevědomí, protože dáváme góly a vyhráváme. Doufám, že výhry budou přibývat a vítězná série pokračovat.

V Evropské konferenční lize vás čeká dvojzápas s Tobolem a podle toho se bude odvíjet úspěšný podzim…

Určitě. Věřím, že jsme na Tobol připravení, hlavně v hlavách a sebevědomím. Chceme hrát skupinu EKL a podzim mít zajímavější.

