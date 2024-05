Plzeňští fotbalisté do třetice Slavii neporazili, tentokrát pro ně pražský Eden nebyl rájem. Soupeř hrající o zachování naděje na zisk titulu byl odhodlanější a zaslouženě vyhrál 3:0, když dal týmu trenéra Koubka mat dvěma góly v úvodních deseti minutách.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek během utkání nadstavby o titul na Slavii. | Foto: Jindřich Schovanec

„Vždycky je to o povaze týmů v dané chvíli. Slavia byla dnes skvělá v nasazení a přístupu, byla silnější a agresivnější,“ musel po porážce 0:3 uznat plzeňský kouč Miroslav Koubek, který nikoho nešetřil na finále MOL Cupu, které čeká jeho svěřence ve středu 22. května v domácí Doosan Areně proti Spartě. Na hřiště poslal v danou chvíli nejsilnější možnou sestavu.

Ale tentokrát to nestačilo. „Ani ve finále MOL Cupu by tohle nestačilo,“ doplnil trenér Viktorie. Bylo až moc patrné, že sešívaným jde o uchování naděje na zisk titulu, dvě kola před koncem ztrácí na Spartu čtyři body, a to bylo na jejich hře znát. Přesto se i viktoriáni po půlhodině zvedli a chtěli s výsledkem něco udělat. „Věřili jsme, že kontaktním gólem můžeme utkání zdramatizovat. Ale Slavia dobře bránila a do ničeho nás nepustila,“ reagoval trenér Koubek.

Až dosud prožívali se svými svěřenci pohodové jaro, v Evropské konferenční lize je zastavil až loňský i letošní finalista ACF Fiorentina, v tuzemském poháru dokráčeli až do finále, v němž je ve středu čeká Sparta, a oba největší pražské rivaly porazili i ve FORTUNA:LIZE.

Jenže to bylo v domácí Doosan Areně, při výjezdu do Prahy teď tvrdě narazili. Slavia rozhodla o osudu zápasu prakticky za deset minut, kdy dala dva rychlé góly. „Fotbal je o chybách a soupeř toho využil. Ten nepovedený samozřejmě ovlivnil celé utkání. Hrabat se z toho proti Slavii není jednoduché,“ uznal kouč Viktorie s tím, že tahle facka snad přišla v pravý čas.

Vrcholem jara bude pro viktoriány pohárové finále s pražskou Spartou, která má titul na dosah a prahne po double. To jí ale chtějí v Plzni překazit. „Teď jsme si zase sáhli na intenzivní evropský styl hry. Řekl bych, že nám to neuškodí a můžeme z toho jen těžit,“ přál si trenér Koubek.

Ještě před Spartou však musí jeho tým zvládnout ligový zápas s ostravským Baníkem, v němž se bude s klubem loučit zkušený obránce Radim Řezník. Hraje se v Doosan Areně v sobotu od 17 hodin.