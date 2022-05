V nedělním šlágru nadstavby FORTUNA: LIGY se Viktorka střetne doma od 16.00 hodin před nejspíš vyprodanou Doosan Arénou se Spartou a karty jsou jasně rozdané.

Po remíze 1:1 na Sinobo Stadiu v Praze sice Viktoria udržela dvoubodový náskok před obhájci titulu ze Slavie, ale ve hře o český trůn je tři kola před koncem finále stále i druhý pražský celek.

Sparta však za Plzní zaostává o šest bodů a potřebuje nutně zabrat, aby si udržela byť teoretickou šanci na možnou korunovaci. O maximální zisk jde i po titulu sahající Viktorii.

„Ve finálové skupině nám jde o každý bod a doma proti Spartě budeme chtít získat další tři. Ale i když jsme předtím doma Spartu porazili, tak nás čeká těžký soupeř. Prostě Sparta,“ říká asistent trenéra Pavel Horváth.

Ačkoliv ve vzájemných zápasech obou rivalů v sezoně padalo hodně gólů (Plzeň doma vyhrála 3:2 a utkání v Praze skončilo 2:2), Horváth zítra nějakou přestřelku neočekává.

„Fanoušci by asi brali naši výhru třeba 4:3, ale my budeme vděční za jakékoliv vítězství,“ prohlašuje zkušený borec.

Horváth ještě coby špílmachr přišel do Plzně před lety právě ze Sparty a ke dvěma titulům s pražským týmem pak na západě Čech přidal další tři. Teď se může podepsat pod čtvrtý jako člen trenérského štábu.

„Víme co je ve hře. Cítíme tu šanci, nejvíc sami hráči, takže nějaká nervozita může nastat. Ale věřím, že máme tak zkušený tým, který by to měl zvládnout,“ věří Horváth.

A nemyslí si, že by Spartě nahrálo průtrží mračen odložené finále národního poháru na Slovácku. „Sparta si ve středu udělala výlet nakonec bez zápasu, ale to je tak vše. K nám přijedou stoprocentně připraveni. Ale hrajeme doma a věříme, že Spartu porazíme,“ zdůrazňuje asistent trenéra Michala Bílka.

„Na Spartu se musíme dobře nachystat, získat tři body a posunout se zase blíž k tomu, co všichni chceme,“ přidává se obránce Radim Řezník.

Třiatřicetiletý zadák a jeden z nejzkušenějších hráčů v plzeňském týmu byl u čtyř z pěti titulů, které Viktorie předtím vybojovala.

„Nějaké tituly sice mám, ale to i další kluci z týmu, hlad po vítězství je však pořád stejný. To se nikdy neomrzí,“ zdůrazňuje Řezník. „V kabině je super parta, a chceme to znovu dotáhnout co nejvýš,“ tvrdí ostřílený obránce.

Finále dospěje k závěru v kvapíkovém rytmu neděle, středa, neděle. „Teď se soustředíme na Spartu a pak teprve začneme myslet na Hradec a Baník,“ říká Řezník.

Viktoria hlásí, že tým je až na drobné oděrky a šrámy zdravotně v pořádku.

