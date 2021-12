Teď jsou všichni rádi, že se levonohý záložník vrátil do Plzně, odkud se před deseti lety vydal do Sparty, později oblékal i dres dalšího nesmiřitelného rivala Slavie, Jablonce nebo také Liberce, který dnes přijíždí do Doosan Areny jako soupeř v 18. kole FORTUNA:LIGY. Hraje se od 18 hodin.

V Liberci jste působil, dokonce hned dvakrát, bude to pro vás ještě speciální zápas?

Mám k tomu klubu vztah, strávil jsem tam asi dva roky. Ale teď už to beru jako každé jiné ligové utkání. My se musíme soustředit na to, abychom ho zvládli. Tehdy tam navíc byli úplně jiní hráči a trenéři.

Takže žádného kamaráda, s nímž byste se před sobotním zápasem hecoval, v týmu soupeře nemáte?

Z té druhé štace, kdy jsem tam půl roku hostoval ze Slavie, si pamatuju Honzu Mikulu. Potkal jsem tam i Milana Rabušice, Honzu Matouška znám z Jablonce i ze Slavie. Nějaké kamarády tam mám, žádné hecování ale nečekám.

I proto, že je to důležitý zápas, který potřebujete zvládnout? Co byste řekl o soupeři?

Liberec v poslední době zápasy zvládá, i když některé zlomili až v závěru. Tím roste jejich sebevědomí. Ale my hrajeme doma, jsme druzí v tabulce, chceme vyhrávat.

Vypozoroval jste u Liberce po výměně kouče nějakou změnu herního systému?

Abych se přiznal, jejich zápasy jsem nějak extra nestudoval, naši trenéři určitě něco vymyslí. Podstatné je, abychom se mentálně nastavili a hned od začátku na ně vlétli.

Také plzeňská Viktoria pod trenérem Bílkem zatím šlape…

Máme v kabině skvělou partu, makáme jeden za druhého. Myslím, že je to v zápasech vidět. Trenéři nám jasně říkají, jak chtějí hrát. Není mezi námi žádný komunikační šum, sedlo si to. Teď jenom musíme dál makat, aby to tak pokračovalo.

Přiznejte, čekal jste, že budete v tabulce tak vysoko?

Upřímně, já si takové otázky moc nekladu. Chci podávat co nejlepší výkony, pomoct týmu. A jsem názoru, že když ze sebe vydáte všechno a je takových lidí na hřišti jedenáct, musí to přinést výsledky. Jsem rád, že nám to funguje, a snad to vydrží co nejdéle.

Co vás vůbec přimělo k návratu do klubu, v němž jste působil už v mládežnických kategoriích?

Já jsem se nikdy netajil tím, že bych se jednou chtěl do Plzně vrátit. A když se ta možnost naskytla, rád jsem na nabídku kývl.

Proč zrovna teď?

Po roce v Polsku nebyla moje pozice v týmu bůhvíjaká. Na konci minulé sezony přišel nový trenér, pod kterým jsem se necítil dobře. Ještě než se zavřelo přestupové okno, tak jsem sondoval, co by s tím šlo udělat. A protože o mě pan Šádek stál, vůbec jsem se nerozmýšlel. I když tam byly i jiné nabídky, chtěl jsem jít do Plzně.

V Čechách jste prošel špičkovými kluby – Jabloncem, Libercem i Slavií, ale v Polsku jste se neprosadil. V čem nejvíc to je v zahraničí jiné?

Hlavně je tam podstatně větší tlak od fanoušků, v tomhle jsou Poláci trošku blázni. A taky je tam ještě větší konkurence, na každý post dva tři hráči. Mně se zpočátku dařilo, ale pak jsem byl nějakou dobu zraněný a už jsem se nevrátil do formy. Sešlo se asi víc faktorů. Byl jsem tam sám, v lockdownu, pořád zavřený doma nebo na stadionu. Třeba za jiné situace, v jiném klubu by to vyšlo. Ale nelituju toho, byla to obrovská zkušenost.

Mohlo hrát negativní roli i to, že jste byl svého času nejdražší posilou Lechu Poznaň?

Když to řeknu, jak jsem to cítil, tak asi jo. Všichni očekávali, že budu jako Cristiano Ronaldo rozhodovat všechny zápasy nebo aspoň většinu. (trpký úsměv) Přitom mě nekupovali za nějaké extra velké peníze, za takové sumy přestupují hráči mezi kluby v české lize. Ale tam je to založené jinak, hráče si spíš vychovávají sami, nebo přestupují za menší částky. A já jsem si ten tlak na sebe možná vytvořil i sám, protože jsem si říkal, když už mě koupili, musím něco předvést. Ale čím víc jsem se snažil, nešlo to.

Jak se taková zkušenost na fotbalistovi podepíše?

Zocelilo mě to. Ten rok v Polsku mě toho o sobě samém naučil tolik… Byl jsem tam sám, nepotkával žádné kamarády, jenom jsem si s nimi volal. Hodně mi to pomohlo, spoustu věcí jsem si srovnal v hlavě a teď z toho těžím. Kdybych působil dál jen v Česku, nezjistil bych to.

Hrálo při návratu do Plzně roli i to, že jste teď opravdu doma?

To byl jeden z důvodů. Ve Viktorce jsem strávil v mládeži sedm let, měl jsem ke klubu vztah. A pak jsem taky chtěl, aby mě rodina a kamarádili viděli hrát na plzeňském stadionu. To pro mě bylo nejvíc při návratu.

A jak si to teď užíváte?

Hodně, je to super. Škoda že teď už může přijít jen tisícovka diváků. Ale předtím to bylo skvělé, všechno je samozřejmě umocněné tím, že se nám daří. Moc si to užívám a mám z fotbalu vyloženě radost.

Vám dobré výkony pomohly i k návratu do reprezentace, to je také příjemné, ne?

Určitě, vždycky to pro mě byla velká meta. Jsem rád, že jsem na listopadovém srazu dostal po třech letech zase šanci a mohl se ukázat.

Nakolik vám v tomhle všem pomáhá vaše univerzálnost? V Plzni už jste to vyzkoušel v záloze, na podhrotu nebo v obraně. Je něco, co vám z toho sedí nejvíc?

Asi ne. Každý soupeř je jiný a já nemůžu říct, že by mně to vždycky sedělo na podhrotu. Je mi jedno, kde hraju, dokážu se přizpůsobit všemu. Nahrává tomu i to, že se Viktorka snaží o útočný fotbal, takže i obránci se tlačí dopředu.

Je nějaký post, který si neumíte představit? Třeba že byste šel do branky, nebo na stopera?

I gólmana si umím představit, ale to bychom museli hrát s žákama, abychom na tom byli výškově stejně. (smích) A stoper? Fabio Cannavaro taky neměřil ani 180 centimetrů a zvládal to. Já mám ještě o trochu méně, ale nevadí…

Je pro vás zahraničí uzavřenou kapitolou, nebo máte nějakou vysněnou ligu?

Já obdivuju španělský fotbal, tamní ligu bych si rád zahrál. Odmalička miluju Barcelonu, Messiho a Xaviho s Iniestou.

Takže teď jako fanoušek trpíte…

To jo, jak to Barcelona teď vede… Messi navíc přestoupil do PSG. Ale nedá se nic dělat, zase bude lépe.