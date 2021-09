Pochází z Červeného Poříčí na Klatovsku, ve Viktorii už hrál v mládeži, v necelých 18 letech však přestoupil do Sparty. Když potom hrál ligu v Liberci, chtěla ho Plzeň v roce 2017 zpátky, ale on dal přednost Slavii. Ta ho získala za 25 milionů a on s ní hned vybojoval český titul.

Jenže pak se zranil a vše se zadrhlo. Nepomohlo ani hostování v Jablonci, a tak loni přestoupil po polského Lechu Poznaň. Teď zkusí zrestartovat kariéru v Plzni, kde bude hostovat do konce sezony. V neděli už nastoupil na hřišti Hradce Králové a musel skousnout porážku 0:1.

„Byl jsem připravený. Jsem rád, že jsem nastoupil. Jen škoda, že jsme nevyhráli. Chtěli jsme před reprepauzou bodovat, ale to se nepovedlo, takže jsme zklamaní,“ říkal Jan Sýkora do televizních kamer. „V prvním poločase jsme se do šancí dostávali. Ale nedařila se nám finální fáze,“ doplnil 28letý záložník.

A v první půli jste měl velkou šanci. Co chybělo k tomu, aby to byl gól?

Snažil jsem se balon hlavně trefit, ale gólman tam šel napřed a chytil to. Mrzí mě to.

Nastoupil jste jen pár dnů po svém příchodu do Plzně. Jaké to bylo?

Cítil jsem se dobře, kluci mi na hřišti pomohli. Kdybych proměnil tu šanci, tak by to bylo ještě lepší.

Vzpomenete si, kdy jste předtím nastoupil za Viktorku naposledy?

Úplně přesně ne. Ale vím, že to bylo za trenéra Žiláka v dorostu do 17 let. Co si tak pamatuju, byla to super sezona, skončili jsme asi čtvrtí. Na tohle období strašně rád vzpomínám, měli jsme skvělou partu, výborné trenéry. Jsem rád, že můžu viktoriánský dres obléknout znovu.

Co byla vaše hlavní motivace k návratu do Plzně?

Je toho víc. Chtěl jsem se vrátit do Česka, zahrát si za klub té nejvyšší úrovně. Doufám, že Viktorce pomůžu, protože když jsem byl mladší, ona pomohla mně. Mám toho hodně co vracet.

Na hřišti jste vystřídal dost postů, kde se cítíte nejlépe?Kromě stopera jsem hrál snad všude. (úsměv) Nejlepší je pro mě kraj zálohy. Je mi jedno, jestli levý nebo pravý, i desítku umím zahrát.

Na dres jste si vybral sedmičku. Proč zrovna tohle číslo?

To byla snadná volba. Zeptal jsem se, jaká čísla jsou volná a sedmička mi byla sympatická. Nic víc, žádná pověrčivost za tím není.