A co víc, právě on byl čtyři minuty před poločasem, autorem vítězné branky. Po přihrávce od kolumbijského parťáka Jhona Mosquery si za šestnáctkou zasekl míč na svojí silnější levou nohu a i s pomocí teče domácího beka zapadla jeho střela přesně k tyči.

„Byl to těžký zápas, soupeř hrál výborně, držel balon. Liberec byl velmi dobře připravený i takticky. O to víc nás těší, že jsme to zvládli a vyhráli, vzadu jsme udrželi nulu. To jsou pozitiva před středečním zápasem v Barceloně,“ vyprávěl pak 28letý ofenzivní fotbalista Jan Sýkora novinářům.

Byl to pro vás speciální zápas, když jste v Liberci působil? A vše jste ještě vyšperkoval vítězným gólem?

To ano, zažil jsem tady krásné chvíle. Dvakrát jsme si zahráli Evropskou ligu, na Liberec vzpomínám v dobrém, mám tady hodně kamarádů.

A co se týče toho gólu?

Jsem rád, že byl vítězný a pomohl jsem týmu ke třem bodů. Protrhl jsem čekání od začátku ligy, kdy mi to střelecky nevycházelo.

FOTO, VIDEO: Rezerva Viktorie zdolala Vltavín, v nastavení rozhodl Adam Pešek

Jak byste ten gólový moment popsal? Věděl jste přesně, co chcete udělat?

Byl to od Mosquiho (Mosquera) docela zvedák, takže jsem se hlavně soustředil, aby mi zůstal míč co nejvíc u nohy. Naštěstí se to povedlo, v první chvíli jsem myslel, že vystřelím pravou nohou, ale napadlo mi seknout si to ještě na levačku. Střela i díky teči zapadla hezky k tyči, jsem za to rád.

Nakolik vzroste síla mančaftu, když vedete? Spoustu zápasů vyhráváte o jedinou branku?

My se hlavně držíme toho, že vzadu chceme hrát na sto procent, abychom soupeře nepouštěli do vyložených šancí. Jsme si vědomí naší síly dopředu, vždycky si nějakou tu šanci vytvoříme, i když třeba jenom jednu nebo dvě, a dokážeme dát branku. Doufám a věřím, že nám vítězství dodá sílu do dalších zápasů.

Ještě se zeptám přesně na vás, často putujete sestavou. V Liberci jste hrál při absenci Jana Kopice zprava. Jak tohle berete?

Já s tím problém nemám, hlavně, že hraju a můžu pomoct týmů. Na každém z těch postů se umím orientovat, využiju tam svoje schopnosti. Žádný problém my to nedělá a myslím, že ani ostatním klukům. Zrovna dneska jsme navíc v ofenzivě hodně rotovali, měnili si pozice.

FOTO, VIDEO: Jednoznačné třetiligové derby. Přeštice doma smetly matnou Jiskru

Pro Plzeň to byl v Liberci už 28 zápas v lize bez porážky, což je klubový rekord. Vnímáte v kabině tuhle sérii?

To vůbec neřešíme. Zápasů je teď hodně, hrajeme každé čtyři dny. Není čas nad tím přemýšlet nad statistikami. Jakmile jeden zápas skončí, už se soustředíme na další, abychom odvedli zase maximum a zvládli ho. Toho se musíme držet co nejdéle, snad to bude fungovat. Jeden maká za druhé, hrajeme jako tým.

Tím další sokem bude slavná Barcelona. Vy jste její fanoušek, jak se těšíte na Camp Nou?

Hodně. Ale teď mám ještě emoce z utkání v Liberci, na Barcelonu budu myslet až od neděle.