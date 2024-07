A zejména v minulé sezoně mu to šlo náramně, i díky jeho výkonům došla Plzeň až do čtvrtfinále Konferenční ligy. V penaltovém rozstřelu se Servette Ženeva doslova vymazal střelce švýcarského celku. Jakub Řezníček si zahrál v dresu Viktorie v šesti zápasech 54 minut v Lize mistrů, Martin Jedlička se teď zkusí prosadit v Evropské lize.

A kdo ví, třeba jednou staršího bratra překoná…

Ligovou premiéru jste měl v roce 2017, ale na další start jste čekal dlouhých šest let. Jak si to mám vysvětlit?

To bylo v Mladé Boleslavi, ale tam se mnou potom nepočítali a nabídli mi, abych šel chytat do třetí ligy. To jsem zase nechtěl já, tak jsem se rozhodl, že půjdu zkusit štěstí na Slovensko a odešel jsem do Dunajské Stredy.



A to se nakonec ukázalo jako správný krok…

Jo bylo to skvělé, mám spoustu parádních zážitků. Slovenská liga je sice horší než čeká, ale pro mladého gólmana je důležité, aby chytal. I mně to pomohlo, chytal jsem evropské poháry, stal jsem se jedničkou v české reprezentaci do 21 let. Jednoznačně to byl dobrý krok. Zázemím, financemi, fanouškama, to bylo neskutečný. Byla to dobrá zkušenost se vším všudy.



Na Žitném ostrově žije většina Maďarů, domluvíte se touto řečí?

(usměje se) No, maďarština je těžkej jazyk. Ale bylo tam hodně cizinců, i majitelé byli z Belgie nebo Holandska, s těmi jsme se bavili anglicky. A pak slovenská osa takových deseti hráčů, s těma jsem trávil nejvíc času, domluvili jsme se. A Maďaři? Ti byli spíš spolu, ostatní mezi sebe moc nepouští.



Takže se dá říct, že nebýt angažmá v Dunajské Stredě, nebyl byste ani v Plzni?

Tak to je, i když se to nějak vyvíjelo. Ale jakmile se ozvala Viktorka, vzal jsem to všemi deseti. Už jako patnáctiletý kluk jsem sledoval, jak Plzeň hraje Ligu mistrů, koukal jsem na to v televizi. Kluci vyhrávali tituly, pro mě byla čest, že se ozval takový klub.

Ale v Plzni jste neměl cestu do brány jednoduchou, jasnou jedničkou byl tehdy Jindřich Staněk. Jak jste to bral?

Přijde mi, že celkově nemám jednoduchou kariéru, vždycky se musím něčím prokousávat. Jsem zvyklej, že se musím o svoje místo poprat. Není to lehký na hlavu, ale musíte věřit sám sobě a čekat na šanci. A ta přišla, když Jindra odcházel. Hned jsem si říkal, že ji chytím a to se zatím děje, jsem za to nesmírně rád.



Platí tedy i ve vašem případě, že složitá cesta vás spíš zocelí?

Jo, určitě. Ale mně hlavně pomohla přítelkyně a velmi důležitou roli v mém životě sehrálo, když se nám narodila dcera. Změnil jsem pohled i na svůj osobní život. Říkal jsem si, že jsem byl v jednadvacítce, v 19 letech jsem chytal předkola evropských pohárů, chtěl jsem hrát větší fotbal. A to všechno čest Bohemce, kde jsem hostoval. Já se chtěl prosadit v Plzni, ale musel jsem si počkat.



Říkáte jste, že jste změnil pohled na fotbal. Mám to chápat, že jste teď větší profesionál?

Stoprocentně. Hlavně předtím jsem byl sám. Teď mám dceru, přítelkyni a musím se o ně starat. Aby se měli dobře, tak já musím být úspěšný ve svojí práci. Takže už nehraju fotbal jen za sebe, ale také, aby se moje rodina měla dobře.



Takže musíte spokojený, jednak jste jednička v plzeňské brance a dařilo se vám i jako týmu, hlavně na evropské scéně. A právě i vaší zásluhou…

Samozřejmě, že si to nesmírně užívám nesmírně. Ale na druhou stranu musím počítat s tím, že teď budou ode mě větší očekávání, než když jsem sem přišel. Ale já dělám v tréninku všechno pro to, abych navázal na výkony z minulé sezony a věřím, že přijdou.



V české lize jste byli v minulé sezoně třetí, spokojili byste se s tím zase nebo koukáte výš?

Každý kdo Plzeň zná, ví, že vždycky chceme hrát nahoře. Ale jak říká trenér Koubek, musíme jít krok po kroku, což my chceme. A uvidíme, co z toho vypadne. Ale ale já věřím, že by tahle sezona mohla být úspěšnější než ta minulá.



Říkáte krok za krok, ten první vás čeká už v neděli, kdy přijede do Plzně v Chance lize Hradec Králové. Jaký to je soupeř?

Těžkej, každej soupeř je v české lize je těžkej. Ale já věřím, že vyhrajeme.



Těšíte se na premiéru před domácím publikem?

Jo, máme skvělé fanoušky. Byl jsem až překvapenej, kolik jich přijelo už na Duklu. Chtěl bych jim poděkovat. V neděli se hraje večer, má být hezky, mohlo by být vyprodáno.



V pondělí jste se dozvěděli soupeře pro 3. předkolo Evropské ligy, co na Kryvbas Kryvyj Rih říkáte?

Kvalitní celek, v ukrajinské lize skončili třetí za Šachťarem Doněck a Dynamem Kyjev. Určitě to bude těžký soupeř, přirovnal bych to třeba k Servette. Ale v Evropě si moc nevyberete. Přesto věřím, že je šance k tomu, abychom postoupili.



V lednu jste je na soustředění ve Španělsku porazili 3:0, i když vy jste zrovna tenhle zápas nechytal, může vám ta zkušenost nějak pomoct?

Nemyslím si. Tehdy to byla příprava před asi padesáti diváky. Teď se hraje o Evropu, v Košicích může být plný stadion, v Plzni bude určitě. Bude to úplně něco jiného.