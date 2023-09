Ve středu prodloužil rtuťovitý záložník Pavel Šulc smlouvu s plzeňskou Viktorií až do roku 2026. V právě probíhající sezoně je s pěti góly nejlepším střelcem svého klubu ve fotbalové FORTUNA:LIZE a pod bedlivým dohledem zkušeného kouče Miroslava Koubka se z něho stává jeden z klíčových hráčů týmu.

Talentovaný fotbalista Pavel Šulc v zápase juniorské Ligy mistrů proti Realu Madrid v Přešticích na podzim 2018. | Foto: FC Viktoria Plzeň

„Pavel je hráč s obrovským potenciálem, který hodláme i nadále společně rozvíjet. Získal potřebné ligové zkušenosti na hostováních,“ připomněl Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva FC Viktoria Plzeň, anabáze nadějného fotbalisty v Jihlavě, Opavě, Českých Budějovicích a v minulé sezoně v Jablonci.

„V létě se vrátil v plné síle a prosadil se v prvním týmu. Jeho cesta se ukázala jako jednoznačně správná. Přeji si, aby se mu i nadále dařilo,“ doplnil Adolf Šádek na adresu účastníka posledních dvou mistrovství Evropy do 21 let.

Teď tedy talentovaný mladík dělá radost fanouškům modročervených barev plzeňské Viktorie a zdá se, že spokojený je i on. „Jsem šťastný, že je moje budoucnost i nadále spojena s klubem, ve kterém jsem vyrůstal a který mám v srdci. Vážím si této důvěry,“ vyznal se 22letý ofenzivní záložník Pavel Šulc krátce po podpisu nové smlouvy.

„Mým cílem je společně s týmem vyhrávat co nejvíce zápasů, dělat radost našim skvělým fanouškům, a i nadále na sobě tvrdě makat a posouvat se neustále vpřed,“ dodal mladík, jenž s fotbalem začínal v Toužimi, ale od 13 let je v plzeňské Viktorii.

Poprvé o sobě dal vědět jako blonďatý klučina s čelenkou v zápasech juniorské Ligy mistrů před pěti lety, kdy se to při zápasech na stadionku v Přešticích hemžilo uznávanými mládežnickými skauty. Šulc byl také u senzačního vítězství na hřišti AS Řím (4:3), zahrál si na Estadio Alfredi di Stefano v Madridu proti Realu (2:3).

Zaujal i trenéra Pavla Vrbu, který si ho hned potom v zimě 2019 vytáhl do přípravy prvního týmu. Šulc dal dokonce gól Sokolovu, ale na zimní soustředění do Španělska už neodcestoval, na jaře hostoval v druholigové Jihlavě, kde dal ve 14 zápasech tři góly. V baráži o nejvyšší soutěž však Vysočina proti Karviné neuspěla.

Šulc si ale první ligu zahrál, na podzim 2019 hostoval v Opavě, výrazněji se však neprosadil. Následoval přesun do Českých Budějovic, kde si padl do oka s trenérem Davidem Horejšem a zlepšil se natolik, že si ho v lednu 2021 kouč Adrian Guľa stáhl zpátky do Plzně a mladý záložník vydržel i poté, co slovenského inovátora nahradil v květnu Michal Bílek.

Ofenzivní síla Viktorie. Je dobře, že se o branky dělí víc hráčů, říká kouč

Pod jeho vedením pak byl Šulc v létě u neúspěšné kvalifikace o Evropskou konferenční ligu, dal sice gól Brestu, ale na hřišti CSKA Sofia musel skousnout vyřazení po porážce 0:3 v prodloužení. „To bylo něco hrozného,“ vzpomínal v klubovém bulletinu k nedávnému zápasu s kosovským Ballkani.

Postupně ale ztratil místo v základní sestavě, a tak se mu znovu ozval trenér Horejš a Šulc minulou sezonu hostoval v Jablonci. Teď už je zpátky v Plzni a on i jeho fanoušci věří, že na delší čas.