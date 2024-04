/ROZHOVOR/ Do statistik nedělního ligového zápasu s Teplicemi (3:0) se 24letý ofenzivní fotbalista Pavel Šulc zapsal dvěma asistencemi, když přihrával na vedoucí gól Tomáše Chorého ze 49. minuty a po podobné akci a jeho centru pak zvyšoval Matěj Vydra na 2:0.

Svými výpady po pravé straně větral plzeňský záložník Pavel Šulc teplickou obranu. | Foto: Daniel Ulrich

„Ale byl to těžký zápas. Teplice hrály v první půli hodně z bloku, těžko jsme se do nich dostávali. Po přestávce udělali chybu, kdy na mě vystupoval hráč. Já jsem zaběhl za něho, Kalvi (Kalvach) mě tam krásně našel a padl z toho první gól. Potom to musely otevřít a my jsme vstřelili další dvě branky,“ říkal Pavel Šulc, když přišel po utkání mezi novináře.

Kromě toho, že mu ve zbytku soutěže půjde o pohárovou trofej a co nejlepší výkony, tak hraje i o nominaci na letošní Euro. V hledáčku trenéra Ivana Haška jeho jméno nechybí.

Definitivně jste si pojistili třetí místo v lize. Nakolik je to pro vás před nadstavbou důležité, že máte klid?

Je to fajn. Ale my i tak do každého zápasu půjdeme na sto procent. Budeme jich chtít zvládnout a vyhrát co nejvíc.



Na gól jste nahrál i Matěji Vydrovi, který se trefil po dlouhé době. Měli jste radost, že utnul střelecké trápení?

Všichni jsme mu to přáli. Jsem rád, že se trefil a konečně to prolomil.



Když se dívám na vaše osobní statistiky – 15 gólů a pět asistencí – taková bilance musí těšit, ne?

Tak jo. Je ale přede mnou sparťan Birmančevič, který to má 14+10. (úsměv) Ale beru to, je to hezké. Pořád říkám, že fotbal je týmový sport. Jsem rád, že se nám dařía tahle sezona je taková, jaká je. Daří se. Jen je škoda, že to není ještě vyrovnanější. Takhle už máme jen teoretickou šanci dostat se výš.



Vrcholem sezony tak bude pro vás finále poháru. Bral byste předtím nějaký odpočinek nebo raději co nejvíc hrajete?

Teď hrajeme dvakrát po sobě jednou v týdnu. Takže bude dostatek prostoru na regeneraci i nějaký trénink, takže bych radši co nejvíc hrál. (úsměv) Ale uvidíme, to je na trenérovi.