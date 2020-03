Na začátku gólové akce se totiž za půlící čarou opřel Čolič rukama do Kovaříka, který se skácel k zemi. Plzeňští to reklamovali ještě před vstřelením branky.

I sudí Pechanec uznal, že šlo o faul a branku neuznal.

Budějovickým se to pochopitelně nelíbilo. Naopak chtěli, aby VAR zasáhl i do situace před gólem Plzně.

„Přišlo nám, že Limba si to přiklepl rukou, podívat se na video ale nešli. Víc se k tomu vyjadřovat nechci,“ prohlásil jejich kouč David Horejš.

Ani televizním záběr však jeho domněnku nepotvrdil. Zdálo se, že Limberský hrál bokem, a když už by to byla ruka, měl ji u těla.

Naopak rozhodnutí před neuznanou brankou Budějovic si rozhodčí obhájí.

„Promítlo se to do té útočné situace. Zapadlo to do jednoho bodu, který musíme podle protokolu kontrolovat,“ vysvětloval videorozhodčí Berka v rozhovoru pro televizní stanici O2 TV Sport.

Komise rozhodčích to pak posvětila svým vyjádřením na sociálních sítích. „VAR postupoval v souladu s protokolem, kontroloval herní situaci předcházející dosažení branky. VAR ve zmíněné situaci registroval zjevný útočný faul hostujícího hráče,“ uvedla na Twitteru.

Potvrdila tak správnost rozhodnutí sudího Ondřeje Pechance a VAR.