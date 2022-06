„Přestup do Viktorky je pro mě obrovskou výzvou, na kterou se strašně těším. Chtěl jsem se posunout dopředu, a to Plzeň naprosto splňuje,“ prohlásil Martin Jedlička krátce po podpisu tříleté smlouvy s Viktorií.

Nejde tak úplně do neznámého prostředí, z reprezentace do 21 let se dobře zná s Pavlem Buchou či Pavlem Šulcem. „Znám i další kluky a to hrálo důležitou roli v mém rozhodování. Budu se tady cítit jako doma,“ doplnil Jedlička a krátce nato už pózoval s klubovým bossem na trávníku Doosan Areny.

„Martin má velkou perspektivu. Jsem rád, že bude působit v našem klubu,“ uvedl k transferu generální manažer a majitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

Brankář Hruška končí ve Viktorii, s níž má dva mistrovské tituly

„Úvod sezony bude velmi náročný, čekají nás boje o Ligu mistrů a zároveň start do nového ligového ročníku. Je tedy důležité mít i na brankářském postu velkou konkurenci a kvalitu,“ doplnil Adolf Šádek, že po třech letech absence v evropských pohárech nehodlá nic podcenit.

„Strašně se těším, až to všechno začne. Je tady krásný stadion a snem každého kluka je zahrát si jednou Ligu mistrů. A já budu mít šanci pokusit se ji s týmem v předkolech vybojovat,“ těší se Martin Jedlička na novou výzvu. Rovněž vyhlíží spolupráci s Jindřichem Staňkem a slovenským gólmanem Mariánem Tvrdoněm, jenž se na jaře střídal s Alešem Hruškou o pozici dvojky.

„S Jindrou se známe, je to výborný gólman, od kterého se můžu něco přiučit,“ dodal odchovanec Příbrami, v jejímž dresu si zachytal juniorskou Ligu mistrů. Teď tedy zabojuje o tu dospělou.

Tu si na podzim 2018 zachytal Aleš Hruška, který teď ve Viktorii končí. „S Alešem byla vždy skvělá spolupráce, vypracoval se ve výraznou osobnost na hřišti i v kabině,“ uvedl na adresu 37letého gólmana, který do Plzně přišel před pěti lety při zranění Matúše Kozáčika, který mu v posledních letech dělal trenéra brankářů.

Viktorii posílila bývalá jednička reprezentace do 21 let

„Aleš má stále chuť chytat první ligu, a tak se naše cesty po pěti letech rozchází. Věřím, že ho čeká ještě hodně odchytaných prvoligových utkání, kvalitu na to rozhodně má,“ doplnil Adolf Šádek.

A jak to bude s gólmany v Plzni? O pozici Jindřicha Staňka nikdo nepochybuje, tedy pokud nepřisviští atraktivní laso ze zahraničí.

Ale za ním bude o zbylá dvě místa pořádná mela.

Brankáři Viktorie

Jindřich Staněk (26 let)

Jedna z hlavních postav mistrovské sezony, reprezentant.

Marián Tvrdoň (27 let)

Přišel loni v létě z Ústí, naskočil do dvou zápasů, čeká na šanci.

Martin Jedlička (24 let)

Sázka na budoucnost, byl jednička reprezentace do 21 let i v Dunajské Stredě.

Ondřej Mrózek (18 let)

Velký talent, přišel v zimě 2021, zatím chytá za béčko.

Jakub Šiman (27 let)

Vrátil se z Příbrami, ale na jaře hostoval ve Zbrojovce Brno.

Dominik Sváček (25 let)

V Plzni býval trojka, zkusil to v Jihlavě, minulou sezonu hostoval v Liptovském Mikuláši.