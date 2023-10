Ze všech plzeňských fotbalistů má největší zkušenosti s fotbalem v Kazachstánu, se svým klubem sem zamířil už potřetí v kariéře. V roce 2018 hrál v dresu Olomouce proti Kajratu Almaty, letos v srpnu zase s Viktorií v play-off Konferenční ligy přešel přes Tobol Kostanaj.

Lukáš Kalvach na tréninku v Astana Areně. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

A teď ho čeká zatím nejtěžší oříšek, od 16.30 hodin nastoupí v hlavním městě asijské země proti v FC Astana. „Zatím jsme se tady jen dobře vyspali na hotelu a dali si malou procházku,“ usmál se Lukáš Kalvach na středeční tiskové konferenci, předzápasový trénink na umělé trávě Astana Areny ho teprve čekal.

Nedávno jste hráli s Tobolem, lze tyhle týmy nějak porovnat?

Ti soupeři jsou si podobní, jen Astana je kvalitnější. Mají v týmu víc výrazných individualit, už je to přece jen skupinová fáze. Ale my jsme sem přijeli s tím, že chceme uspět.

Hrát se bude na umělé trávě. Jak jste se připravovali a do jaké míry to bude problém?Poslední tři dny jsme trénovali na umělce v Plzni. Tady bude určitě kvalitnější, když se na ní hrajou evropské poháry. Tedy aspoň na videu vypadala dobře. (usměje se) Za mě je to lepší než drniště jako bylo v Kosovu. Myslím, že to nebude velký problém.

Vypadá to, že se bude hrát i se zataženou střechou. Zažil jste už jste někdy něco podobného?

Po střechou jsem fotbal ještě nikdy nehrál. (úsměv) Zdejší arena vypadá hezky. Očekávám, že přijde hodně lidí a budou domácí hnát dopředu. Atmosféra bude bouřlivá a my si s tím musíme poradit a zvládnout to.

Vy máte poměrně zkušenosti, co byste řekl o kazachstánském fotbalu?

Kairat, to už je pět let, moc si to nepamatuji. Ale všechny ty týmy Kajrat, Tobol i Astana mají podobně poskládané týmy, je v nich i hodně cizinců, hrají podobným stylem. Mají svoji kvalitu, hráči jsou dobře individuálně vybavení.



Co teď čekáte od Astany?

Myslím, že soupeř bude dobře bránit, čekat na naše chyby, které budou chtít potrestat. Mají dobré individuality vepředu a budou se je snažit využít