Stoprocentně chci zůstat v Plzni, říká Mihálik o svojí pozici ve Viktorii

Zatím svými výkony pořádně motá trenérskému štábu plzeňské Viktorie hlavu. I když to zpočátku vypadalo, že by se Ondřej Mihálik mohl stát součástí výměny s Jabloncem za obránce Libora Holíka, zatím si hlasitě říká o to, aby zůstal v kádru mistrovského celku.

Ondřej Mihálik pálí v letní přípravě Viktorie Plzeň ostrými. | Foto: FC Viktoria Plzeň