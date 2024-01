V plzeňské Viktorii prožil mládežnická léta, ale do prvoligového áčka se 26letý stoper Rudolf Novák neprosadil. Zvolil tedy v roce 2018 angažmá v Králově Dvoře, odkud se v létě vrátil do města piva a hájí barvy divizního Senca Doubravka.

Fanoušci plzeňské Viktorie uvidí v zimní přípravě svůj tým podruhé v akci. | Foto: fcv

A v jeho dresu nastoupí dnes od 16.30 hodin k přípravnému zápasu proti mateřské Viktorii. Zatímco pro ni to bude už druhý zápas zimy, o víkendu porazila žižkovskou jmenovkyni 2:0, pro Doubravku půjde o premiéru.

„My jsme teprve na startu, nabíráme kondici. Společnou přípravu jsme začali minulý týden, předtím jsme měli individuální plány,“ popisoval Rudolf Novák s tím, že se na utkání s týmem trenéra Miroslava Koubka i tak těší.

„I když je to jenom příprava, bude zajímavé zahrát si proti prvoligovému týmu. Pro mě to bude mít zvláštní náboj,“ uznal obránce s tím, že je pro něho specifické i dějiště. Hrát se bude v tréninkovém areálu Viktorie v plzeňské Luční ulici.

„Vždyť tam já jsem strávil celé mládí,“ usmál se Rudolf Novák, jenž zdaleka není na Doubravce jediný, kdo prošel Viktorií. Koučem Pavlem Vaiglem a kapitánem Davidem Novákem (jmenovec – pozn. aut.) počínaje. „Jojo, je nás tady hodně,“ pokýval.

On ani nikdo z jeho spoluhráčů v mládeži Viktorie to do prvoligového áčka nedotáhl. „Náš ročník byl slabší,“ usmál se s tím, že dlouho se držel v kádru brankář Sváček, který teď v zimě odešel hostovat do Zbrojovky Brno.

„Chvilku byl v kádru Lukáš Matějka, i on už nějaký čas hraje za pražskou Duklu,“ připomněl Rudolf Novák. „Ale Viktorce fandíme, kluky známe,“ potvrdil s tím, že on se mimo fotbal stýkal s bývalým kapitánem Luďkem Pernicou.

„Ale i ten teď v zimě skončil,“ litoval, že se nepotkají na hřišti. Víc než výsledek zápasu s Viktorií je ale pro Doubravku důležité, aby absolvovala kvalitní zimní přípravu.

„Potřebujeme kvalitně potrénovat, abychom se na jaře mohli odrazit výš než kde jsme,“ říkal s odkazemna 11. místo po podzimu. „Očekávání byla určitě vyšší než je naše aktuální postavení,“ dodal Rudolf Novák.