Teď by měl mít víc prostoru, protože Luděk Pernica odešel na hostování do Zbrojovky Brno. Sobotní generálku proti druholigovému Hradci Králové odehrál ostravský odchovanec celou.

První poločas jste hrál vedle kapitána Brabce, druhý s Hejdou. Musel jste něco měnit?

Bylo to stejné, jen jsem s Hejdisem hrál zleva, ale to mi nevadí.

Na podzim jste toho i kvůli zranění příliš neodehrál. Jak teď snášíte zimní tréninkovou dřinu?

Příprava je vždycky náročná, až doteď jsme trénovali dvoufázově. Musím přiznat, že ke konci zápasu už jsem trochu cítil únavu.

Bylo příjemné naskočit takhle brzy do zápasu? A jaký byl z vašeho pohledu?

Pauza nebyla dlouhá, takže je super, že jsme mohli hned začít hrát. Ale bylo to náročné, soupeř ukázal kvalitu. My jsme si to užili, dali jsme pět gólů.

Skóre jste otevřel právě vy, prvním gólem za Viktorku. Byla to nacvičená akce?

Máme jasně dané úlohy při standardkách. Byl jsem tam, kde jsem měl být, a trefilo mě to. Jsem rád, že jsem dal po dlouhé době gól.

A za týden už je liga v Příbrami…

Pro nás je to lepší, že hned hrajeme zápasy. Bude to naostro o body. Věřím, že jsme dobře připraveni. (zs, fcv)