„Vyhlédl si mě ruský trenér Sluckij, ale ten brzy skončil. A i když se pak vystřídali i další dva trenéři, šanci jsem nedostal. Asi nechtěli sahat do obranné čtveřice,“ zamýšlel se Hájek v rozhovoru pro Deník nad tím, proč nedostal šanci. „Samozřejmě, že předčasný konec mrzí, ale zdraví má přednost,“ chápe předčasný konec sezony.

Váš tým se přitom mohl ještě poprat o příčky zajišťující účast v Evropské lize…

Ano, takhle pohárové příčky obsadilo podle nařízení UEFA prvních pět týmů. My jsme ze sedmého místa ztráceli na pátý Tillburg jen tři body a měli jsme šanci být alespoň v barážové skupině o účast v Evropské lize. Mrzí nás to, protože Vitesse bylo pohárům blízko už minulý rok a teď zase. Ale chápu, že zdraví je přednější.

Vy jste v lize neodehrál ani minutu. Jak vůbec lze takovou sezonu hodnotit?

Já to rozdělím na dvě roviny. V klubu se protočili tři trenéři. Než jsem přišel udělali na můj post hostování kluka z PSV Eindhoven, bohužel dostal přednost a já musel čekat na nějaké zranění nebo výpadek formy. To však nepřišlo, musel jsem to vzít, chodil jsem hrát aspoň za juniorku. Pořád jsem si říkal, že jednou je člověk dole, podruhé nahoře, makat se musí dál. Hodně mě držela v těchto časech rodina.

A to je ta druhá rovina?

Ano, snažím se vše brát pozitivně. Jsme tady pohromadě. Pro děcka je to nejlepší, co je mohlo potkat. Naučí se cizí jazyk, angličtina je dneska důležitá. Když vidím jak jsou všichni spokojení, přebijí to zklamání z toho, že nehraju.

Takže o tom, že byste změnil působiště, neuvažujete?

Mám smlouvu na dva roky. I ty největší hvězdy, co jsou ve Vitesse, prošly několika špičkovými holandskými kluby. Já jsem přestoupil už v poměrně vysokém věku, chci něco dokázat. Vitesse je stabilizovaný klub, má v Holandsku jméno. Nechci utíkat, o svoji šanci zabojuju.

Jaký je po roce váš pohled na nizozemskou ligu?

Hraje se tady extrémně útočný fotbal. Každý, kdo prošel holandskými kluby, nejen domorodci, má v sobě ofenzivní pojetí. U nás to bylo znát hlavně po odchodu kouče Sluckého, když nastoupili trenéři, kteří prošli tímto systémem. Zápasy končí divokými výsledky 4:3, 5:4, málokdy to je 1:0 nebo 0:0. Myslím, že holandská liga má vysokou úroveň. Spousta kluků se odsud odrazí do věhlasnějších soutěží.

Když jsem se díval na soupisku, v týmu je hodně cizinců. Jak se dorozumíváte?

Holandština je podobně těžký jazyk jako čeština. Ale každý tady mluví anglicky, malé děti nebo starší paní, všichni umějí perfektně. I ruský majitel klubu. To je obrovská výhoda, a i v kabině mluvíme převážně anglicky. Ale základní pokyny jsem se naučil i v holandštině.

Našel jste v Arnhemu nové přátele?

Utvořili jsme tady malou skupinku zahraničních hráčů – Matúš Bero ze Slovenska, Slovinec Tim Matavž. Naše mateřské jazyky jsou si podobné, pak je s námi v partě i Max Clark z Británie. S ním to bylo zpočátku složitější, ale už si rozumíme. (úsměv)

Co rodině i vám v Nizozemsku sedí nejvíc?

Užíváme si otevřenost místních lidí. Sousedé jsou skvělí, tím si nás získali. Je tady nádherná příroda, máme to kousek do lesa, pět minut od koňské farmy, kterou děti zbožňují. Všude je tady blízko, do Amsterodamu i k moři to máme hodinu a půl, všude kanály a cyklostezky. Je to národ cyklistů.

Jezdíte na výlety na kole?

Tady se pracuje od sedmi a je neuvěřitelné, kolik lidí vyráží do zaměstnání na kole. Stačí, když je více než deset stupňů, auty jezdí minimálně. I my vyrážíme na výlety, nejmenší syn jede se mnou v sedačce, koupili jsme takové to typické holandské.

Jak je to teď s přípravou?

Měli bychom začít blok, kdy budeme trénovat ve skupinkách po šesti až osmi, jak to povolí vláda. Od 22. května do 26. června bude letní přestávka. Hrát by se mělo začít až v září, ale my doufáme, že to bude dřív. Také přemýšlíme, kdy vyrazíme domů, ale zatím vycestovat nemůžeme.

Co plzeňská Viktoria, vzpomenete si ještě někdy?

Jasně. I když mám v srdci také Zlín, Plzeň byla moje poslední štace v Česku. Navíc se mi tam narodil syn Tomáš. Pár dnů na to se stali otci i Radim Řezník a Michael Krmenčík. Byly to titulové děti, pak jsme vyhráli ligu. Viktorce dál fandím.

Přemýšlel jste o tom, proč jste se víc neprosadil…

Krátce před ziskem titulu jsem se zranil, měl jsem problém s kolenem. Pak se to opakovalo před startem nové sezony, kluci hráli skvěle a na mě nezbylo místo. Šel jsem do Boleslavi, mezitím přišel Kuba Brabec a byli tam další stopeři (Hubník, Hejda a Pernica). Možná bych si zahrál víc než ve Vitesse, ale já jsem chtěl zkusit zahraničí.