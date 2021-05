„Z gólu mám samozřejmě radost. Ale hlavní je, že teď pomohl k výhře,“ připomněl Jakub Brabec, že předchozí góly doma proti Příbrami (3:3) i pak na Spartě (1:3) moc úspěchu nepřinesly.

Až teď brali viktoriáni konečně tři body za výhru 4:0.

Jasné vítězství, takže panuje spokojenost i s výkonem?

Jo, po delší době jsme byli produktivní. I když jsme tam v první půli měli zase spoustu situací, které jsme měli vyřešit lépe. Na tom ještě musíme zapracovat.

A taky jste po více než měsíci udrželi čisté konto…

Za to jsem rád, i když soupeř tam měl taky šance. Ale zmákli jsme to.

Byly ve hře vidět i větší emoce, třeba při gólu Zdeňka Ondráška na 3:0…

Já měl za Kobru obrovskou radost, na ten gól si počkal. Krásně to trefil.

Teď už zbývá jen jediné utkání v Opavě, kde potřebujete aspoň bod. Věříte, že už páté místo udržíte?

Je to jasný cíl. Bohužel jsme si letošní sezonu v lize zkomplikovali. Finále poháru jsme taky nezvládli, takže teď pojedeme do Opavy s jasným cílem. Vyhrát a potvrdit aspoň účast v předkole Evropské konferenční ligy.

Ještě se zeptám na fanoušky, kteří mohli přijít ve větší míře. Pomohlo to?

Určitě. Tím, že jsme dali první gól, byli více vtažení do hry než s Příbramí. Byl hezký den, sluníčko. Věřím, že si to užili stejně jako my.