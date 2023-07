Ani plzeňské trenéry Sampson Dweh nezklamal, i když asistent trenéra Jan Trousil, který už ho vedl v druholigovém Vyškově byl při jeho hodnocení opatrný. „Nějak víc ho nechci hodnotit, ale určitě nezklamal. Je těžké, když přijdete do Plzně do top týmu a najednou se musíte přešaltovat z druholigového mužstva,“ řekla na adresu 21letého mladíka jeden z pobočníků hlavního kouče Miroslava Koubka.

Liberijec se objevil v plzeňské Viktorii po nešťastném zranění Filipa Čiháka, který se musel po minulém přípravném utkání s Táborskem podrobit operaci ramena. „Když proberete naše stopery, je těžké sehnat někoho za nějaký slušný peníz, nikdo vám je nepustí. Přišla otázka na africké hráče, které jsem měl ve Vyškově," popisoval Jan Trousil, jak padla volba právě na Sampsona Dweha, který zvládl velmi dobře zápasy s Jabloncem a se Zlínem, když Vyškov postupoval v poháru.

Fanoušci Viktorie cizince v čele klubu vítají většinou s povděkem

„Trenér Koubek se díval na zápasy baráže a zeptal se mě na dvě jména. Jedním z nich byl Sampson," naznačil, že i hlavní kouč o mladém Liberijci věděl. Proto ho pozvali do Plzně a odehrál i přípravu s Chrudimí. „Teď si to vyhodnotíme a řekneme si, co dál," ani Trousil nenaznačil, jestli s nimi odjede mladý stoper na herní kemp do rakouského Westendorfu.

„Ale jiného stopera narychlo asi neseženeme, i kvůli počtům by se nabízelo, aby s námi Sampson pokračoval. Ale není to tak, že vám teď řeknu, jestli jede, nebo ne,“ dodal asistent trenéra Miroslava Koubka.