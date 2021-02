I když minule v Mladé Boleslavi dvakrát inkasoval, dá se čekat, že bude chytat i v neděli proti pražským Bohemians 1905. Výkop je v plzeňské Doosan Areně ve 14 hodin.

Jaký to bude soupeř?

Bohemka umí být hodně nepříjemný soupeř. Bude to hodně o soubojích, určitě nás nečeká nic jednoduchého.

Co by mohlo vést k úspěchu?

Musíme si hrát to svoje, držet se plánu. Hlavně ale vstřelit nějaké góly a vyhrát. Doma ani nic jiného než vítězství brát nemůžeme.

Právě nízká produktivita vás v poslední době srážela. Jak kluci vypadají na tréninku z pohledu brankáře?

Makají na tom, v týdnu děláme hodně střelby. Na tréninku jim to tam padá. Myslím, že je to jenom otázka času, kdy si to přenesou i do zápasu. Jsme ofenzivní mančaft, příležitosti máme. Věřím, že se to brzy zlomí a začneme dávat víc gólů, abychom lidi bavili fotbalem.

V Mladé Boleslavi i předtím ve druhém poločasu s Libercem naskočil mladý stoper Míka. Jak byste ho hodnotil?

Jedině pozitivně, Miki správně chytil šanci. Svoji roli si zastal a zvládl to výborně. Žádný problém tam nebyl. Přeju mu, aby se mu takhle dařilo dál.

Poslední zápasy se hrály ve velkých mrazech. Byla to pro brankáře velká komplikace?

Ne že by to bylo něco příjemného. Ale bylo to pro všechny stejné. Myslím, že pro celý fotbal je teď dobře, že se počasí zlepšilo.