Dnes se měl hlásit Jindřich Staněk, gólman Viktorie Plzeň, na srazu národního týmu, ale místo toho zůstává po střetu s jabloneckým útočníkem Václavem Drchalem na pozorování v nemocnici.¶

Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili v neděli ve FORTUNA:LIZE Jablonec v utkání plném zvratů 3:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Byly to při nedělním utkání s Jabloncem (3:2) okamžiky hrůzy. Pohled na plzeňské fotbalisty, kteří schovávali hlavy v dlaních, nevěstil nic dobrého. Jejich brankářská jednička Jindřich Staněk zůstal po střetus jabloneckým útočníkem Václavem Drchalem, který ho trefil kolenem do krku, pár minut v bezvědomí.

Zasahoval klubový lékaři lidé ze záchranky. Staňka odvezli rovnou ze hřiště do Fakultní nemocnice v Plzni, kde zůstává gólman na pozorování. Bude si tak muset nechat ujít kvalifikační zápasy národního týmu o Euro 2024 v Albánii a s Faerskými ostrovy, které se hraje v neděli od 18 hodin plzeňské Doosan Areně.

„Mrzí mě, že nebudu moci s nároďákem absolvovat nadcházející sraz, ale budu klukům držet palce,“ vzkázal Jindřich Staněk z nemocnice.

Fotbal teď musí jít logicky stranou, zdraví je přednější.

„Jsem v pořádku, ale od tréninku si po domluvě s lékaři nechám krátkou pauzu, abych se dal stoprocentně do kupy a mohl do toho zase dávat maximum. Jak mě znáte, já to jinak ani neumím,“ naznačil 27letý gólman, že dobrou náladu neztrácí ani v nepříjemné situaci.

A nezapomněl ani na plzeňské fanoušky, kteří mu do nemocnice poslali stovky povzbudivých zpráv. „Chtěl bych všem poděkovat, že mně drží palce. Už ve chvíli, kdy mě odnášeli ze hřištěa byl jsem dost otřesený, tak jsem vnímal, jak vyvolávali moje jméno a podpořili mě,“ vzkázal Jindřich Staněk prostřednictvím klubového webu a nezapomněl ani na zdravotníky.

„Stejně tak chci poděkovat klubovým lékařům, všem zdravotníkům i personálu Fakultní nemocnice v Plzni, kteří se o mě starají,“ doplnil brankář Viktorie i české reprezentace.

Navzdory tomu, že má naordinován klid, fotbal z hlavy nepouští. Už přemýšlí o tom, že na čtvrteční utkání 2. kola MOL Cupu, které hraje plzeňská Viktoria od 16 hodin v Mariánských Lázních, vyrazí svoje spoluhráče alespoň povzbudit.

„Pokud mi to zdravotní stav dovolí, určitě se přijedu podívat,“ zakončil Jindřich Staněk svoji zdravici.