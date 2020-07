„Byl to těžký zápas v náročném počasí. Nám se moc nedařila mezihra. Ale bojovali jsme, vytvořili jsme si nějaké šance, Lašty (Jan Laštůvka) chytil dvě tutovky,“ říkal po svém debutu gólman.

Do Plzně přišel Jindřich Staněk v zimě na hostování z Českých Budějovic. A podle kuloárních informací by měl pokračovat i v další sezoně.

Odchovanec pražské Sparty má za sebou i angažmá v Evertonu, kde chytal za juniorské týmy, krátce hostoval také v týmu Hyde United, odkud odešel v roce 2016 do Českých Budějovic. V české lize nastoupil do 12 zápasů.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat?

V den zápasu po obědě, trenér si se mnou sedl a oznámil mi, že půjdu do brány. Člověk musí být na takovou chvíli nachystaný.

Na první vážnější zákrok jste si musel počkat až do závěru první půle. Bylo těžké udržet se ve střehu?

Musím na to být připravený. Často to s trenérem gólmanů Matůšem Kozáčikem probíráme na tréninku, že musím být soustředěný pořád. Naštěstí jsem byl.

Hned na začátku druhé půle vás potom chytla křeč…

Bylo to až komické, když má gólman v 58. minutě křeče. To jsem ještě nikdy nezažil (usměje se). Chytil jsem centr, a jak jsem dopadl na zem, nechal jsem nohu pod sebou a zakousla se křeč do lýtka. Nedokážu si vysvětlit proč, ale hned to přešlo. Pak už se to nevracelo.

Nakonec jste vychytal čisté konto. To jistě potěší, zvlášť při prvním startu?

Je to pro mě speciální den, moc si vážím této příležitosti a jenom škoda, že jsme tu nezvítězili, protože nějaké šance jsme na to měli. Ale i Baník ukázal velkou kvalitu.

Ale v nastaveném čase měl velkou šanci loučící se Milan Baroš, zatrnulo vám hodně?

Musím se přiznat, že trošičku jo. Kdyby to zrovna Bary proměnil, tak nevím, co by se na stadionu stalo. Naštěstí pro nás minul a my tak bereme bod.