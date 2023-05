Po nepovedeném jaru nebude snadné naskočit zpátky na úspěšnou vlnu. „Těžko se to bude házet za hlavu. Celé jaro, zvlášť posledních pět zápasů, je od nás tragédie," uznal kapitán plzeňských fotbalistů Lukáš Hejda po domácí derniéře s Bohemians 1905, která skončila opět porážkou (0:2).

„Samozřejmě, že už vyhlížím konec sezony, abychom se z toho trošku vyhrabali, začali od nuly a vybudovali zase něco jiného, dobrého," doplnil zkušený stoper. A prvním úkolem plzeňských fotbalistů v novém ročníku bude projít do skupiny Evropské konferenční ligy.

Boje o ní začnou pro viktoriány na přelomu července a srpna a tým kapitána Lukáše Hejdy bude při losu mezi nasazenými a stejnou výhodu by měl i ve všech následujících předkolech. Ale nejprve musí zvládnout nástrahy toho prvního, v němž by se mohl například opakovat souboj s Vojvodinou Novi Sad, přes kterou Plzěň prošla před sedmi lety do Evropské ligy.

Hořký konec v pohárové Evropě. Rána pro klubovou kasu

Stejně jako může přijít další cesta do Ázerbájdžánu (Sabah, Neftči Baku). Další možné soupeře teprve určí závěry ligových soutěží, ale jasno už je třeba ve Švédsku (Hammarby, Kalmar). Hrozí také třeba polský Pogoň Štětín, slovinské Celje, kazašské kluby Aktobe či Ordabasy, lotyšská Auda, izraelská Netanya, nebo Zalaegerszeg a Kecskemét z Maďarska.

Cesta do pohárové Evropy nebude pro viktoriány ani letos jednoduchá, do základní skupiny Evropské konferenční ligy musí vyřadit tři soupeře bez možnosti nápravy.