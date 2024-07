Třetí tým minulého ročníku ukrajinské ligy a švýcarský celek, přes něhož přešli svěřenci trenéra Miroslava Koubka v letošním osmifinále Konferenční ligy, totiž začínají svoji pohárovou pouť také až ve 3. předkole Evropské ligy. Ale na rozdíl od plzeňské Viktorie nebude mezi nasazenými. Společně s ní jsou mezi vyvolenými i slavný Ajax Amsterodam, portugalská Braga, norské Molde, Partizan Bělehrad, Šeriff Tiraspol či vídeňský Rapid. Ale všechny tyhle týmy ještě musít přejít přes druhé předkolo (25. 7. a 1. 8.).

Těm se tedy viktoriáni vyhnou, ale narazit mohou na vítěze těchto zápasů: Rijeka (Chorv.) - Hunedoara (Rum.), Trabzonspor (Tur.) - Ružomberok, Cercle Bruggy – Kilmarnock (Skot.), Panathinaikos (Řec.) - Botev Plovdiv (Bulh.) nebo na poraženého ze 2. předkola Ligy mistrů mezi dalším švýcarským celkem Lugano a Fenerbahce Istanbul.

Vítěz 3. předkola Evropské ligy, které se hraje 8. a 15. srpna, si zajistí play-off druhé nejvýznamnější soutěže, ale především to, že bude hrát základní skupinu Konferenční ligy. Poražený se bude muset o stejnou soutěž ještě poprat v kvalifikačním play-off.

„Evropská liga je určitě lákadlem. Já jsem ji ještě nehrál, takže nejen pro mě by to byla další zkušenost. Navíc v ní jsou lepší týmy než v Konferenční lize, takže i pro fanoušky by byla zajímavá. Uděláme maximum pro to, abychom dostali do základní skupiny,“ prohlásil na startu sezony sezony plzeňský kapitán Lukáš Kalvach.

Jakého soupeře los viktoriánům přisoudí?