A stalo se tak 21. května 2011 po domácím vítězství 3:1 nad ostravským Baníkem. A vítěznou branku tehdy vstřelil slovenský útočník Marek Bakoš, současný asistent trenéra Adriana Guľy.

„Nejdřív to byla obrovská úleva, že jsme ustáli ten tlak,“ popisoval v rozhovoru na klubovém webu Marek Bakoš. „No a pak…Užívali jsme si to. Oslavy byly na náměstí, potkávali jsme se s fanoušky,“ popisoval.

A vybavil si i gól, kterým otáčel na 2:1. „Vybavuji si to přesně, je to jeden z památných ligových gólů,“ zasnil se i s odstupem času Marek Bakoš. Na gól mu po půlhodině hry přihrával Petr Jiráček, který předtím zařídil vyrovnání. „Já naznačil střelu, zasekl jsem si míč a dával to do prázdné branky,“ popisoval slovenský fotbalista.

„Tehdy byly na stadionu smontované provizorní tribuny, před jednou z nich jsme to oslavili,“ připomněl, že stadion ve Štruncových sadech právě procházel rekonstrukcí. Kvůli ní museli pak viktoriáni při první účasti v Lize mistrů do azylu v pražském Edenu.

Ale to je zase jiný příběh, o kterém se tehdy v květnu asi nikomu ani nesnilo. „Nebylo to představitelné před tím titulem ani těsně po něm,“ přiznal i teď Marek Bakoš, který prožil s plzeňskou Viktorií nejúspěšnější léta.

Své i samotného klubu.

„První Liga mistrů, pak boje v Evropské lize, zase titul, zase postup do Champions League, šlo to všechno postupně. Psal se takový příběh, kterým žije plzeňský fotbalový klub až dodnes,“ zavzpomínal sympatický Slovák, který už je doma i v Plzni.