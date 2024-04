/ROZHOVOR/ Navzdory vyřazení s italskou Fiorentinou ve čtvrtfinále Konferenční ligy sršel reprezentační záložník Pavel Šulc po utkání mezi novináři vtipem. Bylo vidět, že si parádní jízdu plzeňské Viktorie fotbalovou Evropou užíval.

Plzeňský záložník Pavel Šulc na stadionu ACF Fiorentina. | Foto: Foto: fcv/Ondřej Pastor

„Teď ještě samozřejmě převládá zklamání, ale už zítra se budeme těšit z toho, čeho jsme dosáhli,“ říkal 23letý záložník už vážným tónem. „Nejvíc zamrzí, že to dotáhneme do prodloužení a hned dostaneme gól,“ doplnil.

Ještě dlouho po zápase stál v hloučku spoluhráčů a loučili se s plzeňskými fanoušky, kteří za nimi vyrazili do Florencie a nebylo jich málo. „Moc děkujeme za podporu. Bylo skvělé, že jich přijelo tolik. Moc si toho vážíme,“ chválil Pavel Šulc diváky, kteří vážili dalekou cestu do Toskánska.

I když by se mohl zdát konec v Konferenční lize hořký, viktoriáni opouští Evropu se vztyčenou hlavou. V základní hrací době ani v jednom zápase neprohráli, na cestě do čtvrtfinále přešli přes sedm soupeřů. „Asi jsme tu smlouvu s ďáblem podepsali jen na devadesát minut,“ usmál se fotbalista, jenž si letos řekl i o reprezentační dres.

Fiorentina měla zvlášť v první půli tlak, jak bylo těžké mu odolat?

Byl za námi fantastický Jedla (brankář Martin Jedlička). Ve druhé jsme se sice před vyloučení zvedli, ale i tak Fiorentina vyhrála zaslouženě.



Byla červená karta pro Cadua v 66. minutě klíčový moment zápasu?

Popravdě jsem ten zákrok moc nezaregistroval. Ale teď jsem si četl, že podle pravidel byla správně udělená. Spíš mě udivilo, že ji ani domácí hráči nepožadovali, rozhodčí se tak rozhodl…



Bylo to potom hodně o morálce?

Věřili jsme, že to buď dotáhneme do penalt nebo udeříme po standardce nebo z brejku. Bohužel to nevyšlo.

Není až frustrující, že jste se vepředu nemohli k ničemu dostat a museli jste spíš držet obranný blok?To bych neřekl. Fotbal je týmový sport, každý si plní roli, jakou mu trenér dá. My na středu jsme měli zavírat jejich krajního beka. To je potřeba, abychom takový těžký zápas zvládli, ve Fiorentině se to nepovedlo.



Stálo vás utkání v Itálii hodně sil?

Křeče jsem neměl, ale trochu tomu chyběla síla běžet dopředu a něco vymyslet.

Však jste se také před prodloužením usmíval, zatímco někteří spoluhráči toho měli dost, vy jste vtipkoval?

Už v té chvíli jsme to byl krásný zážitek. Říkal jsem si, že to dotáhneme do úspěšných penalt a všichni budou čumět, bohužel to nevyšlo. Asi jsme smlouvu s ďáblem podepsali na 90 minut a ne na 120. (úsměv)

Ale celkově musíte být s jízdou Konferenční ligou spokojení, že?

Jízda to byla skvělá, až do Fiorentiny jsme neprohráli. A tady to bylo navíc až v prodloužení, takže to beru, že jsme neprohráli celou Konferenční ligu. (úsměv) Za mě je tedy spokojenost.