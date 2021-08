„Křikl jsem si Chorasovi o přihrávku. Myslím si, že mě musel slyšet celý stadion,“ popsal situaci před vítěznou brankou Káčer.

Viktoriáni vyhráli 2:1 už čtvrtý soutěžní zápas (dvakrát s Brestem v evropském poháru a dvakrát v lize). „Pokud vyhrajeme každý zápas 2:1, nebude o čem se bavit,“ smál se slovenský fotbalista.

„Výsledkově je to zatím super, ale herně je možné stále se posouvat. Takže budeme pracovat na tom, abychom stříleli co nejvíce gólů a vyhrávali,“ dodal.

Na rozdíl od předchozích třech duelů musela Viktoria otáčet výsledek zápasu, protože na hřišti Bohemians prohrávala od 22. minuty gólem z penalty. „Vstup do zápasu nám nevyšel podle představ a už v první minutě to před naší brankou hořelo. Takže větší část první půle byla mimo naše očekávání. Myslím si ale, že ke konci prvního poločasu jsme se zlepšili,“ uvedl Káčer.

Do druhé pětačtyřicetiminutovky trenér Michal Bílek vystřídal nevýrazného Mosqueru druhým útočníkem Beauguelem, což se ukázalo jako klíčové rozhodnutí. Francouzský forvard vyrovnal z nařízené penalty. „Do druhého poločasu jsme nastoupili velmi dobře. Hráli jsme agresivně, soupeře jsme napadali. I když měla Bohemka pár šancí, zápas jsme otočili a zvítězili,“ těšilo pětadvacetiletého hráče.

Minulou sezonu vstřelil Káčer gól na Slavii, tedy druhému vršovickému klubu. „Těžko říct, jestli mi zápasy ve Vršovicích sedí. Mám radost z každého gólu, kterým pomohu týmu k vítězství,“ řekl Káčer.

Rodák ze Žiliny hraje díky rozsáhlé marodce středních záložníků Plzně. Před sezonou se spekulovalo o jeho odchodu do Baníku Ostrava. „V Plzni jsou kvalitní fotbalisté, a proto jsem rád za každou šanci a snažím se ji co nejvíce využít. Uvidíme, jak to bude, až se zranění kluci doléčí. Budu se ale bít o místo v sestavě,“ prohlásil Miroslav Káčer.

Po utkání v Praze podsaditého středopolaře pochválil trenér Bílek. „Miro předvedl velmi dobrý výkon. Rozhodl utkání, byl platný v držení míče a v důrazu. Mám radost, že využil šanci, kterou dostal díky zraněným spoluhráčům. Váží si té šance a jeho práce na tréninku i v zápase je poctivá a zodpovědná,“ ví kouč Viktorie Plzeň Michal Bílek.