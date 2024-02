Fotbalisté Viktorie Plzeň si v úterý poprvé zatrénovali ve španělském Benidormu. V letovisku na pobřeží Středozemního moře je přivítalo příjemných 23 stupňů Celsia a téměř jasná obloha.

Fotbalisté Viktorie Plzeň si poprvé zatrénovali v Benidormu v záři španělského slunce. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Je to pozitivní změna. Máme k dispozici hřiště s nádherným trávníkem. Je radost v takovém prostředí pracovat, abychom se naladili na start sezony,“ hlásil pro klubový web Jan Trousil, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka po dopoledním tréninku, který už byl zaměřený na nácvik herních věcí.

Zdroj: Youtube

„Pilujeme systém, nácvik herních situací, například standardek. A v podobném režimu bychom měli pokračovat i v příštích dnech,“ naznačil asistent trenéra plzeňské Viktorie, která do Benidormu jezdí pravidelně, ale on je tam s ní poprvé. „Zázemí je tady perfektní, hned vedle hřiště je i posilovna, komplex bazénů. Nemáme si na co stěžovat,“ pochvaloval si Jan Trousil.

Změnu prostředí si pochvalovali i samotní hráči, i když třeba záložník Pavel Šulc odhalil i možná úskalí.

„Mně sluníčko moc nesvědčí. Hned se opálím a jsem červený jak rajče,“ usmál se 23letý fotbalista. „Ale je tady nádherně, přes 20 stupňů, asi by nemohlo být lépe,“ těšilo i jeho příjemné počasí po dopoledním tréninku, v němž se při jednom ze cvičení blýskl hattrickem. „Já chci dát vždycky co nejvíc gólů, budu v tom pokračovat na dalším tréninku i potom v zápasech,“ pokračoval dobře naladěný Pavel Šulc.

POHLEDNICE: V Benidormu to dobře známe, píše Kalvach čtenářům Deníku

První utkání čeká viktoriány už ve čtvrtek, kdy se střetnou od 15.30 s maďarským Ferencvarosem. Hrát se bude na městském stadionu přímo v Benidormu, ale na základě rozhodnutí a příkazu tamní prefektury bez diváků v hledišti. Pro fanoušky bude připravený stream.