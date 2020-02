Záložníci Lukáš Kalvach i Dominik Janošek během soustředění ve španělské Esteponě prodloužili své kontrakty s Viktorií Plzeň do roku 2023.

Plzeňský fotbalista Lukáš Kalvach při jednom z ligových zápasů. | Foto: FCV

Lukáš Kalvach přišel do Viktorie z Olomouce před začátkem této sezony, velmi rychle se prosadil do základní sestavy a díky svým výkonům nakoukl i do národního týmu. V lize v této sezoně odehrál 18 utkání a vstřelil 3 branky.