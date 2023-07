V nové sezoně fotbalové FORTUNA:LIGY, která začne tento víkend, bude Viktoria Plzeň obhajovat třetí místo. Západočeši ovšem chtějí víc, k tomu se ale potřebují vyvarovat hernímu výpadku, jaký předvedli na jaře minulé sezony, kdy z první příčky spadli na třetí pozici.

Lukáš Hejda v přípravném utkání Viktorie Plzeň proti Chrudimi ve Městě Touškov. | Foto: fcv/Martin Skála

„Jarní část nám nevyšla, ale víme, že máme velký prostor ke zlepšení. Jsme natěšení, nemůžeme se dočkat, až to všechno vypukne a zápasy půjdou rychle za sebou,“ říkal na pondělní tiskové konferenci kapitán Viktorie Plzeň Lukáš Hejda.

Na konci minulé sezony jste navzdory špatnému jaru sehráli velmi dobrý a vítězný zápas na Spartě. Jak vidíte sílu Viktorie v porovnání s konkurenty ze špičky tabulky?

My víme, že máme velkou sílu, ale nechtěl bych teď porovnávat nás a pražská S. Nehodilo by se to, soustředíme se na sebe, víme o svých kvalitách a síle. Jaro nás nezastihlo v dobré pohodě, nezvládli jsme ho a teď to všechno chceme napravit.

Může do boje o titul zasáhnout i někdo jiný kromě Viktorie a pražských S?

Těžko říct před sezonou, kdo bude v boji o titul. Asi bude záležet i na začátku, jak se to všechno vyvine, ale nechtěl bych říkat, mezi kým se bude odehrávat bitva o titul.

Máte větší motivaci uspět i s ohledem na to, že mistr ligy 2023/24 půjde do závěrečného 4. předkola Ligy mistrů a kvalifikaci LM si zahraje i vicemistr?

Bavili jsme se o tom, vnímáme to, takže v nadcházející sezoně chceme určitě být nahoře, protože je tam vidina pohárů, Ligy mistrů. Neřekl bych ale, že bychom se jinak motivovali. Určitě však chceme skončit do třetího místa a uděláme pro to maximum.

Výhra nad Kodaní? Cenný skalp účastníka Ligy mistrů, těší viktoriána Kopice

Jak velkou motivací je probojovat se z předkola do základní skupiny Evropské konferenční ligy (EKL)?

Je to jednoznačný cíl. Evropu chceme hrát, víme, co, to všechno obnáší, že zápasy jdou rychle za sebou. Člověku se pak hraje úplně jinak. Uděláme pro postup do základní skupiny maximum a věřím, že sílu na to mužstvo má.

Prvním soupeřem (27. 7. a 3. 8.) v předkole EKL bude kosovská Drita. Co o soupeři víte?

Na Dritu jsme se zatím nesoustředili. Před námi je ještě sobotní ligový zápas v Teplicích. Nechceme předbíhat.

Klubovými cíli jsou vyhrát český titul a dostat se do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Ale co vaše osobní cíle?

Osobní… To je těžké, já se většinou koukám na týmové cíle. Pokud bych ale měl říct jeden osobní, tak nerad bych končil sezonu bez vstřeleného gólu.

Jak budete snášet zápasy v rychlém sledu čtvrtek – neděle?

Osobně s tím nemám problém, naopak chci hrát co nejvíc zápasů. Pokud by to bylo tak až do konce sezony, tak bych to bral.

Jaká byla letní příprava?

Náročná. Pro mě hlavně první týden byl krizový, ale zvládl jsem to i ve zdraví. Poté jsme přešli na herní věci a ladili formu. Na novou sezonu se už těšíme.

V Plzni se nepovede jeden zápas a hned je to cítit, říká útočník Viktorie Chorý

Vedle sedící trenér Miroslav Koubek se na vás pousmál, když jste mluvil o krizovém prvním týdnu. Proč byl pro vás kritický?

Byl hlavně o běhání, což mně…(do rozhovoru vstoupí trenér Miroslav Koubek: „Běhali jsme jen dva dny, zase nelži (smích). Prostě to bylo náročné, ale tak nějak jsem ho zvládl. Nebudu říkat v mých letech, protože se pořád cítím mladý. Nevynechal jsem ani jeden trénink, což se mi dlouho nepovedlo. Takže jsem byl spokojený s tím, jak jsem všechno zvládl, ale ten týden byl náročný.

V přípravě se vedle vás objevila spousta nových mladých obránců. Jak jste viděl jejich výkony?

Na tréninku jsem hrál se všemi a všichni jsou kvalitní hráči. Pokud bych mohl jednoho vybrat, který mě mile překvapil, tak je to Honza Paluska, z kterého jsem byl hodně nadšený. V osmnácti letech má přehled ve hře jak třicetiletý kluk. Vidím v něm velkou budoucnost.

Jak se vám hraje pod novým trenérem a jeho stylem? Není pro obránce náročnější, hrát výš a ofenzivněji?

Hrajeme výš, ale nechci říct na větší riziko. Myslím si, že by mě to nemělo dělat problémy, protože jsem rychlostní typ.

Kádr Viktorie pro sezonu 2023/24

Brankáři: Marián Tvrdoň, Martin Jedlička, Dominik Sváček, Jindřich Staněk.

Obránci: Lukáš Hejda, Robin Hranáč, Luděk Pernica, Jan Paluska, Radim Řezník, Václav Jemelka, Milan Havel, Filip Čihák, Sampson Dweh, Libor Holík.

Záložníci: Jan Sýkora, Jan Kopic, Ibrahim Traoré, Jhon Mosquera, Roman Květ, Pavel Bucha, Cadu, Lukáš Kalvach, Pavel Šulc, Erik Jirka, Adam Vlkanova.

Útočníci: Jan Kliment, Matěj Vydra, Tomáš Chorý, Rafiu Durosinmi.

Pozn.: V kádru je i stoper Sampson Dweh, o jehož angažmá ve Viktorii se nyní jedná na úrovni klubů.

