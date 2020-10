Podruhé v řadě budou viktoriáni na podzim chybět v pohárové Evropě. A to je jistě po předchozích tučných letech, kdy si třikrát zahráli i Ligu mistrů (naposledy v roce 2018), velké zklamání.

"Takové zápasy kolikrát rozhodují mikrosituace, tentokrát to byla opět penalta proti českému týmu," nezastíral zklamání plzeňský kouč Adrian Guľa. "Ale na druhou stranu jsme měli skoro celý zápas, abychom se z toho dostali. Bohužel tam nebylo tolik finálních přihrávek, jako bychom potřebovali. Soupeř zhustil obranu a my jsme se do ní těžko dostávali. Chyběl nám větší klid a to nás stálo postup," doplnil trenér Viktorie

Pohroma přišla už po dvou minutách, kdy Acolatse centroval do vápna, gólman Hruška byl v souboji pozdě a plácl rukou do hlavy Agudela a byla z toho penalta. Josue ji s přehledem proměnil – 1:0.

„Za mě ale tohle není penalta,“ nezapřel v sobě Miroslav Koubek bývalého brankáře. Ale rozhodčí Jovanovič byl jiného názoru.

V 16. minutě plzeňský brankář zasahovat proti střele Agudela. Potom převzali iniciativu plzeňští fotbalisté, jenže neustále útočili do plných, jejich hře chyběl moment překvapení. Jen Kopic pálil v 18. minutě nad.

„Plzeň musí zrychlit přechodovou fázi, takhle soupeře nepřekvapí. Chybí mi tam náběhy,“ snažil se Miroslav Koubek poradit na dálku v poločasové přestávce.

Kdo čekal ve druhé půli nápor Viktorie, spletl se. Domácí tým dál využíval okének v plzeňské defenzivě. V 52. minutě zvonila po střele Agudela tyč, ránu Kabhy vyrazil Hruška na roh a parádní zákrok vytáhl při sólu Goldberga po chybě Kopice .

Teprve po hodině hry lízl Kopic hlavou centrovaný míč, ale mířil těsně vedle.

Obrovskou šanci pak měli viktoriáni, kdy Bucha zaskočil zpoza šestnáctky domácího gólmana, ale neuspěl pak ani Čermák z dorážky. V 67. minutě všem Plzeňákům zatrnulo, když Acolatse otřel po brejku míč o tyč. Ze strany hostů už to byl potom zmar.

Podruhé v řadě budou viktoriáni na podzim bez evropských pohárů. Nakolik to bude pro klub fatální ukážou dny příští. „Postup do skupiny pro nás není nutností z hlediska ekonomiky,“ tvrdil před sezonou Adolf Šádek, generální manažer Viktorie. Je tomu skutečně tak? Nebo teď dojde ke zúžení kádru?