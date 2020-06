Sotva skončila základní část FORTUNA:LIGY, je před fotbalisty Viktorie Plzeň další výzva, už ve středu se střetnou v semifinále MOL Cupu. Od 20.15 hrají na Letné s pražskou Spartou.

Adrian Guľa | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Dobře víme, proti komu hrajeme a o co jde. Rivalita mezi týmy je obrovská,“ vypozoroval už krátce po svém příchodu do Plzně slovenský kouč Adrian Guľa. „Naší velkou motivací je dostat se do finále, uděláme maximum pro postup, hráči po něm touží,“ doplnil.