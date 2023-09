V souvislosti s potyčkou kapitánů Jana Bořila a Ladislava Krejčího na hřišti během fotbalového derby mezi Slavií a Spartou a nesportovním chováním členů realizačního týmů Miroslava Baranka (Sparta) a Pavla Řeháka (Slavia) oslovil Deník předsedy disciplinární komise okresů v Plzeňském kraji, jestli souhlasí s výší trestů udělených disciplinární komisí Ligové fotbalové asociace. Druhá část otázek se týkala, zda už nenastal čas na exemplární trest za excesy s nebezpečnou pyrotechnikou, která létala ze sektoru sparťanských fanoušků mezi diváky fandící Slavii.

Deváté kolo FORTUNA:LIGY zpestřilo derby Slavia - Sparta. | Foto: CPA

Vyhrocený zápas 9. kola FORTUNA:LIGY ve slávistickém Edenu vyvrcholil v 88. minutě. Po faulu slávisty Mojmíra Chytila na brankáře Sparty Petera Vindahla se na hřišti strhla strkanice, v níž nejaktivnější byli Bořil ze Slavie a sparťan Krejčí, kteří se drželi pod krkem. Bořil pak ještě poslal k zemi protihráče Haraslína. Vedoucí mužstva Sparty Miroslav Baranek a asistent trenéra Slavie Pavel Řehák vběhli na trávník.

Disciplinárka potrestala Bořila stopkou na čtyři zápasy, Krejčího na dvě utkání. Řehák nesmí na lavičku na dva duely, Baranek na jeden mač.

Deník požádal o názor předsedu disciplinárky Plzeňského kraje Michala Volfa, ale ten nechtěl případ a tresty komentovat, protože byl přímým aktérem zápasu Slavia - Sparta jako lajnový rozhodčí.

Nesmysly po derby: Řehák měl klidnit Bořila, sudí přiznal averzi k fotbalu

Šéf plzeňské disciplinární komise Michal Šnobl by hlavní aktéry nechutné strkanice potrestal přísněji. "Na fotbal se koukají i děti, takže já bych udělil vyšší tresty, minimálně o jeden zápas více pro každého. V okrese teď řeším podobný konflikt, vzájemnou potyčku a dal jsem třízápasové tresty, ale to je v okrese u hráčů, kteří nejsou veřejnosti na očích. Bořil a Krejčí jsou vidět, jsou to reprezentanti a měli by jít příkladem," tvrdil Šnobl.

Předsedkyni domažlické disciplinárky Pavlíně Királové se zdají tresty adekvátní. "Souhlasím se čtyřmi zápasy stop pro Bořila i se dvěma zápasy pro Krejčího," řekla.

"Co se týče Baranka a Řeháka, tak přesně nevím, co se stalo, takže bych výši trestu nechtěla komentovat," dodala Királová.

Flastry pro Bořila s Krejčím? Výsměch fotbalu. Na Moravě by trestali přísněji

Její plzeňský kolega by členy realizačního týmu potrestal stejně. "Myslím si, že Baranek a Řehák měli dostat stejný trest, jelikož se to týká obou laviček," vysvětlil Michal Šnobl.

Pokud jde o házení dělobuchů mezi diváky, jejich názory se neliší. "Souhlasila bych s exemplárním trestem, protože házení dělobuchů do sektoru jiných fanoušků by si v anglické lize nikdo nedovolil. Podle mého názoru by pro toho fanouška nebo fanoušky měl být zákaz vstupu na stadion alespoň na dva roky," uvedla Pavlína Királová.

"Vhazování dělobuchů mezi diváky je katastrofální věc, mohou trefit dítě, ženu nebo chlapa. Řekněme si to na rovinu, tohle nedělají normální lidi. Tresty? Pokud by to byl hostující tým, tak bych tomu klubu zakázal třeba na další dva venkovní zápasy obsadit sektor hostů. Pokud by to byli domácí, tak část sektoru bych uzavřel třeba na dva zápasy. Pro toho konkrétního fanouška bych zavedl režim jako je v Anglii, že když udělá průšvih, tak v moment zápasu se bude hlásit na policii. Tím je dáno, že se nedostane na utkání, protože musí být na policii," prohlásil Michal Šnobl.

Bitva se zvrhla. Znechucení fanoušci nadávají: Derby buranů, Bořil do blázince