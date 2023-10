Zkušený stoper Václav Jemelka odnesl nepovedený vstup fotbalistů plzeňské Viktorie do letošního ročníku FORTUNA:LIGY, byl u porážky v Teplicících (0:1) a po domácí remíze s Hradcem Králové (1:1) vypadl ze sestavy. Zahrál si jen pohárovou odvetu v maltské Gziře, v lize sbíral pouze minuty, a tak si šel před 14 dny zahrát za béčko v ČFL proti Královu Dvoru.

Zkušený stoper Václav Jemelka při utkání s Jabloncem. | Foto: Jindřich Schovanec

A přišlo mu to vhod, protože ve čtvrtek musel v Astaně při druhém zápase Konferenční ligy zaskočit za zraněného kapitána Lukáše Hejdu. Teď ho nahradil i v ligovém zápase proti Jablonci, v němž viktoriáni po přestřelce zvítězili doma 3:2.

„Vyhráli jsme těžký zápas, Jablonec byl vynikajícím soupeřem. My jsme měli pár změn v sestavě, neklapalo to úplně podle představ. Jsme rádi za tři body, protože jsme otáčeli skóre,“ popisoval 28letý stoper Václav Jemelka po nedělním mači.

Mrzí vás, že jste po vedoucí brance pustili soupeře do hry a museli jste dotahovat?

Hráli jsme odvážně v rozehrávce a při druhém gólu nás bohužel soupeř vytrestal. Jablonec presoval, byl dobře připravený. Možná jsme si s tím měli lépe poradit, ve druhé půli jsme něco změnili a přineslo to ovoce. Byli víc než vyrovnaný soupeř, pro nás to jsou důležité body. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Ve druhé půli jste pak za stavu 3:2 zahazovali vyložené šance. Nebáli jste se, že za to přijde trest?

Samozřejmě to každému probleskne hlavou. Je škoda, že jsme se neuklidnili dalším gólem, měli jsme tam velké šance. Ale nemůžeme každý zápas dávat sedm branek, musíme to i takhle uválčit.

Vy jste šel do hry po delší době, už v Astaně jste v poločase střídal Lukáše Hejdu. Jak se vám naskočilo zpátky do sestavy?

Jsem rád, že jsem dostal po dlouhé době šanci, vyhráli jsme oba zápasy. Všichni, co jsme na lávce, čekáme, že se něco takového může stát. Přijdou zranění, únava se kumuluje, jsme připravení naskočit a zastoupit hráče, jak bude potřeba.

Bylo těžké jít do utkání po pátečním návratu z Kazachstánu, kde jste absolvovali těžký zápas?

Nemyslím, že to byl problém. Dobře jsme zregenerovali, byli jsme připravení, jen Hejdis (Lukáš Hejda) byl zraněný. Do sestavy naskočili hráči, kteří toho v nohou až tolik nemají. Výhra v Astaně nás povzbudila.

Po vítězství jste se ani moc neradovali. Mysleli jste na zraněného brankáře Jindřicha Staňka?

Bylo to nepříjemné. Doufám, že bude dobrý, a samozřejmě mu držíme palce, vítězství je pro něho.