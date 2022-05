I když bývá kritizován za defenzivní styl, není to tak docela pravda. Třeba třetí Spartě nasázeli viktoriáni ve třech zápasech osm branek a mají ve svém středu nejlepšího ligového střelce Jeana-Davida Beauguela.

Kouč Bílek neskrýval dojetí. Byl jsem naměkko, přiznal po zisku titulu

„Jsem na kluky pyšný,“ prohlásil Bílek po zisku titulu. A je nutno dodat, že i plzeňská Viktoria udělala jeho angažováním dobře. Tým, který loni bojoval do posledního kola o páté místo, dovedl po roce na český trůn. Poprvé ho vedl 12. května 2021 na Spartě a prohrál 1:3, teď je král.

Pevná obrana

Ze všech celků v lize inkasovali nejméně branek a potvrdili tak, že dobrá obrana bývá základ úspěchu. Nad všemi čněl jako správný kapitán Lukáš Hejda. „Mně to úplně nepřišlo, že bych hrál nějak extra dobře,“ odbyl to 32letý stoper, který vedle sebe vystřídal v sezoně hned pět parťáků (Brabec, Kaša, Pernica, Eduardo i útočník Chorý). Ale podstatné bylo, že za každé situace všechno klapalo.

„Celou sezonu jsme hráli odpovědně dozadu, nepouštěli jsme soupeře do šancí. Když si nějaké vytvořil, podržel nás Jindra Staněk,“ okomentoval to kouč Bílek. Ale není to jen o defenzivní čtveřici, v závěru sezony bylo až neuvěřitelné, jak makali směrem dozadu zejména krajní záložníci Jan Kopic a Jhon Mosquera. Za vše mluví bilance gólmana Staňka, který si připsal čtrnáct čistých kont.

Jak je důležité míti Jean-Davida

Už v zimě se francouzský forvard nechal slyšel, že v Plzni neprodlouží smlouvu, ale dál příkladně pracoval. Nejenže dával důležité góly, třeba ten vyrovnávací na Slavii v nastaveném čase, ale byl přínosem pro tým. A to u něho předtím nebylo vždy zvykem. „Nejdůležitější je titul, až potom je koruna pro krále střelců,“ říkal Jean-David Beauguel. Zbývá mu teď uhájit první místo mezi kanonýry a pak půjde dál. Kam asi povedou jeho další kroky?

Perfektní kabina

Tohle vám potvrdí každý, že často důležitější než sportovní forma bývá týmová chemie. A parta v Plzni fungovala po určitém letní pročištění na výbornou. „Je vidět práce trenéra Bílka a Horviho (asistent Horváth), kabina drží pospolu. Z týmu je cítit vítězný duch, snaha vyhrát za každou cenu. Nikdo se nad nikoho nepovyšuje, všichni šlapou nahoru a dolů. A jsou za to odměněni,“ říkal i David Limberský, plzeňská ikona. „Je to hodně podobné, jako jsme to měli my v roce 2011,“ doplnil dnes už fotbalista třetiligových Domažlic.

Pokora

Před sezonou se v souvislosti s titulem mluvilo spíš o pražských „S“. „Nikdo nám nevěřil. Byli jsme zaškatulkovaní, že budeme rádi za poháry. Teď jsme první a jdeme slavit,“ usmál se Lukáš Hejda ve středu večer. A nelze s ním než souhlasit. I když se hráči na jaře nějaký čas neholili, o titulu se v Plzni nemluvilo, ani když se Viktoria v nadstavbě vyhoupla do čela.

OBRAZEM: Šestý titul. Na příjezd fotbalistů čekaly v Plzni desítky fanoušků

„Na Spartě jsme vedli ligu tři kola před koncem o čtyři body a nakonec jsme ji nevyhráli. A já jsem skončil. Proto jsem byl obezřetný a soustředil jsem se na přípravu týmu,“ připomněl trenér Michal Bílek svoji zkušenost.

Ztráta hladu Slavie

Znáte to: má-li někdo pomalu víkend co víkend potřebu veřejně mluvit o tom, jak neztrácí pokoru, bývá skutečnost přesně opačná. Slávisté získali tři tituly v řadě, českou ligu dlouho doslova válcovali a dařilo se jim i v pohárech. V takové situaci není divu, že místo dravosti a hladu po úspěších nastoupila (třeba jen podvědomě) v některých mačích bohorovná suverenita. Z toho pramenily překvapivé ztráty, hlavně na jaře.

„Bylo toho hodně. V Karviné, v Liberci, dvě remízy s Plzní, prohra s Hradcem. Těch ztrát bylo strašně moc a to nás dostalo do téhle situace,“ zklamaně hodnotil trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisté jsou terčem posměchu, přidali se i sparťané. Chorý si rýpl do Rajnocha

V minulé sezoně jeho svěřenci jedinkrát neprohráli, v té aktuální padli hned čtyřikrát. Gólů dali červenobílí jen o šest méně a inkasovali jich o pět více, než při loňském titulu, nejde tedy o masivní rozdíl, ale ve srovnání se zaťatou Plní rozhodovala každá maličkost.

Program a marodka

Ukázalo se, že široký kádr sešívaných není zas tak široký. Dlouhodobá zranění klíčových opor (Kúdela, Masopust, Provod, Hovorka…) a odchody dalších (Stanciu, Kuchta) v kombinaci s náročným programem na domácí i mezinárodní frontě se prostě musely dřív nebo později projevit.

Lze jistě naříkat, že Slavia v pohárech držela čest celého českého fotbalu a v lize na to doplatila, zatímco Plzeň na evropském parketu absentovala. „Musím uznat, že jsme proti Spartě a Slavii měli výhodu, že oni hráli poháry. Měli jsme víc času se připravit na zápasy,“ řekl Bílek. Podobný zápřah je však u každého opravdového velkoklubu zcela normální. Pro úspěchy zhýčkaný Eden to může být užitečná lekce.