Výkop je na věhlasném Stadio Artemio Franchi v 18.45 hodin. „Bude plno, ve Florencii jsou velcí fanoušci. I když to mančaftu zrovna přiliš nejde, chodí v hojném počtu“ prorokoval Jaroslav Šedivec v telefonickém rozhovoru z Itálie.

„Já to vidím tak padesát na padesát,“ odpověděl Jaroslav Šedivec, když měl vyjádřit, jak to vidí s případným postupem do semifinále. „Plzeň má šanci,“ doplnil rodák ze Zbůchu, pro něhož se Itálie stala druhým domovem. Z Plzně odešel v roce 2002 do Catanie, hrál i za Perugii, Crotone, Mantovu a Terst.

Po kariéře zakotvil ve Furlánsku, kde žije přes dvacet let v historickém městečku San Viti al Tagliamento.

Fotbalista Šedivec se usadil v Itálii, ale proti Interu bude držet palce Plzni

Na fotbal trochu zanevřel, pracuje ve společnosti zabývající se prodejem vína. „Ale v poslední době mám stále větší chuť se vrátit. Uvidíme v příští sezoně, jestli nebudu někomu pomáhat,“ naznačil.

Právě kvůli povinnostem neplánuje, že by vyrazil viktoriány podpořit přímo do Florencie. „Musím do práce,“ usmál se. „Ale v televizi se kouknu.“ I v tom, komu bude držet palce měl jasno.

„Zůstal jsem Plzeňák, takže určitě budu na straně Viktorky,“ usmál se.

Potvrdil také, že italský celek nebere nic jiného než postup. „Minulý rok hráli finále Konferenční ligy, chtějí přes Plzně postoupit. Už jenom proto, že výsledky v lize jsou pro jejich fanoušky zklamáním,“ potvrdil vysoké sebevědomí soupeře, kterého ale trochu zaskočila bezbranková remíza v úvodním zápase v Plzni.

„Byli zaskočení. Po losu si mysleli, že je Viktorka přijatelný soupeř, že by mohli v klidu postoupit. Škoda, že Plzeň doma nevyhrála, to by její šance ještě zvýšilo,“ domnívá se Šedivec s tím, že ani v odvetě neočekává bůhvíjaké střelecké hody.

„Ono se takhle v Itálii hraje, někdy je to až nuda oproti bundeslize nebo anglickému a španělskému fotbalu,“ porovnával Serii A s dalšími prestižními ligami v Evropě.

Drobnou výhodu Plzně podle něho může být, že Fiorentina hrála ligový zápas až v pondělí, doma remizovala s FC Janov 1:1. „Byl to těžký zápas, můžou být unavenější než Viktorka,“ připomněl.

A jak vzpomíná na sezonu pod trenérem Koubkem?

„Mám na něho jenom dobré vzpomínky, i když jsme sestoupili. Já jsem potom podepsal přestup do Itálie,“ začal vyprávět.

„Byl jsem mladý, dával mně hodně příležitostí. Hrál jsem skoro pořád, pěkně o mně mluvil,“ pochvaloval si Šedivec přízeň trenéra Koubka, který se později do Plzně dvakrát vrátil.

Nejprve získal v roce 2015 s Viktorií mistrovský titul, v této sezoně zase řádí především na evropské scéně.

„Taky má teď asi lepší materiál, než jsme byli tenkrát my,“ říkal bývalý útočník s úsměvem na rtu. „Ale obdivuju ho, že se dostal na stará kolena až na vrchol. Asi mu pomohly zkušenosti, je to velký trenér. Je vidět, že přemýšlí o každém detailu, má skvěle přečtené soupeře. Kdo ví, jaké by to bylo, kdyby dostal ve velkém klubu šanci dřív…,“ položil Jaroslav Šedivec na závěr rozhovoru řečnickou otázku.