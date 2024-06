V minulém týdnu byl u remízy (1:1) Libérie v Namibii i u následného vítězství 1:0 na hřišti reprezentace Svatého Tomáše a Princova ostrova, která je outsiderem skupiny H. Africká kvalifikace je nezvykla natažená do dlouhého časového úseku, rozehrána byla už loni na podzim, kdy Libérie připsala kontumační výhru nad Rovníkovou Guineou a doma padla 0:1 s Malawi. Ani jednou u toho Sampson Dweh nechyběl.

„Nosit národní dres je pro každého obrovská čest, velká pocta. Pokud jsem zdravý, vždycky na reprezentační sraz rád vyrazím,“ vyznal se Sampson Dweh v jednom z dřívějších rozhovorů.

Teď si dá pauzu až do jara, protože na Africký pohár národů se Libérie neprobojovala a kvalifikace na světový šampionát pokračuje až březnovým zápasem s favorizovaným Tuniskem, které také po čtyřech kolech vede skupinu. Má deset bodů a skóre 6:0, dva body zpět je Namibie a další bodík ztrácí Libérie. Vítěz postoupí přímo na MS a šanci mají i druhé týmy v pořadí.

Dvojice fotbalistů Vyškova se natrvalo upsala plzeňské Viktorii. A co Metsoko?

„Libérie sice nepatří do africké špičky, ale každá reprezentace je výstavní skříní své země a Sampson do ní patří. Nepřišel žádný zajíc,“ komentoval rychlý přesun Dweha z druholigového Vyškova do Viktorie loni v létě plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Talentovaný stoper rychle získal místo v základní sestavě, i když při některých jeho riskantních kouscích trenérům nejednou pořádně zatrnulo. „Sampson je takový showman,“ pravil na jeho adresu v jednom z rozhovorů s úsměvem trenér Viktorie.

Nejpopulárnějším liberijským fotbalistou všech dob je George Weah, jenž dokonce v roce 1995 získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, dvakrát vyhrál italskou ligu (AC Milán) a jednou francouzskou (Paris SG). „Je to obrovská persona, velký vzor pro všechny v Libérii. Všichni si ho nesmírně váží. Já ho navíc považuju za jednoho z největších afrických fotbalistů v historii,“ potvrdil Dweh obdiv k Weahovi, který se po kariéře stal na šest let prezidentem Libérie.

1/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 2/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 3/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 4/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 5/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí.

Současní reprezentanti malého afrického státu z pobřeží Atlantského oceánu, který sousedí s Guineou, Sierra Leona a Pobřežím slonoviny, se jeho věhlasu ani zdaleka nepřibližují. Asi nejznámějším spoluhráčem viktoriána Sampsona Dweha je slávista Oscar Dorley, a to nejen v Česku. Většina liberijských reprezentantů, kteří byli na posledním srazu působí v domácí lize, i když výjimky se našly. Ze Skotska přiletěli záložníci Mohammed Sangare, jenž ale nepomohl Livingstonu k záchraně, a Nohan Kenneh z týmu Hibernian, útočník Peter Wilson hraje za druholigový Jerv v Norsku, Armah Vaikairah nastupuje za čtvrtý tým maltské ligy Marsaxlokk.

Fotbalisté z Libérie ale působí i jinde po světě - Mark Pabai ve slovinském Koperu, Sheikh Sesay hraje ligu v Botswaně za Gaborone United, William Jebor za Al Minaa v Íráku, Joel Johnson MLS za Charlotte, v Nigérii působí Albert Korvah (Rivers United), Arago Jamal nastupuje za Ohod v bohaté soutěži v Saúdské Arábii, Kpah Sherman za malajsijský Sri Pahang a Tonia Tisdell létá na srazy národního týmu z druhé ázerbájdžánské ligy (Imisli).

Dweh debutoval v liberijské reprezentaci v září 2021 proti slavné Nigérii a postupně se stal základním článkem sestavy, v březnu 2022 vedl národní tým proti Burundi dokonce poprvé jako kapitán. Momentálně má na kontě sedmnáct startů.

Slavný Weah jich nasbíral rovných šedesát. Na kolika se zastaví stoper plzeňské Viktorie?