Probojovat se do základní skupiny Evropské nebo Konferenční ligy a v tuzemské Chance lize skončit do třetího místa. S takovými ambicemi jde do fotbalové sezony 2024/25 Viktoria Plzeň, třetí tým tabulky uplynulého ročníku nejvyšší soutěže a čtvrtfinalista Konferenční ligy. Nadcházející sezona je mimořádná tím, že český mistr si zajistí přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů pro sezonu 2025/26.

"Ambice máme každý rok nejvyšší, nicméně se vším respektem k soupeřům. Pokusíme se probojovat do základní skupiny jedné z evropských soutěží a chceme honit kluky z Prahy. Tato sezona ovšem nebude jen o Spartě, Slavii a Plzni, protože výrazně posílily a jsou připraveny i jiné kluby. Takže liga by mohla být vyrovnanější, a proto vlastně nebudu mluvit o tom, že budeme předhánět a dohánět kluky z Prahy, ale budeme se snažit hrát na špičce, abychom skončili do třetího místa," řekl na úterní předsezonní tiskové konferenci generální ředitel a předseda představenstva Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

Oproti minulým sezonám se liší přestupová politika, protože tehdy přicházeli spíše hotoví hráči. Teď jste však tým hodně omladili. Jak se ve vašich očích mění Plzeň?

Jestli je Plzeň kvalitnější, ukáže až sezona a kvalifikace evropských pohárů. Viktoria má posledních několik let vysokou sportovní kvalitu a úspěchy. Přestupová politika se mění poměrně často podle toho, jak ambiciózní a silní jsou vlastníci. Jeden čas jsme přiváděli starší hráče, zpravidla byli volní, bez smlouvy. V současnosti se ubíráme trochu jinou cestou. Nechci říkat, jestli je to už moc, ať už mladých, nebo cizích fotbalistů. Musíme si vyhodnotit v klubu, jestli jsme zvolili správnou filozofii. Věřím, že plzeňská parta a srdce zůstanou, na tom budeme zakládat. Příchozí kluci se s tím buď sžijou, nebo tady nebudou moct hrát.

Jak těžké bude konkurovat pražským S, která si mohou dovolit přestupy za sto milionů?

To je taky klišé, na které odpovídám každý rok. To, že Sparta a Slavia disponují s většími finančními prostředky, tak s tím jsem zvyklý pracovat už dlouho. Pro mě dražší hráč neznamená záruku větší kvality. Z tohoto pohledu budeme chtít konkurovat nejen Spartě a Slavii aktivní hrou a kvalitou, kterou máme. Nechci posuzovat jejich přestupovou politku, ale vynaložení více peněz zcela zákonitě neznamená, že mají kvalitnější tým. Jsem přesvědčen, že kvalitou našich hráčů, hrou a odborností a lišáctvím trenéra Koubka si s tím umíme poradit.

Došlo k navýšení rozpočtu ve srovnání s minulou sezonou?

Momentálně ho doděláváme. Naopak si myslím, že došlo ke snížení rozpočtu. Určitě nebude vyšší než v minulé sezoně. Rozpočet má několik struktur - na ligu, přestupovou politiku nebo evropské poháry. Pokud se budeme bavit ryze o české lize, tak rozpočet je v řádech procent nižší, než tomu bylo v minulé sezoně.

Podruhé jste pustili klíčového hráče do Slavie, jak bylo těžké rozloučit se s Tomášem Chorým? Mění se Plzeň v tom, že její hráči nebudou chodit ven, ale ke konkurenci?

Bral bych to jako holý fakt. Jindra (Staněk) a Tomáš se rozhodli odejít do Slavie, která byla ochotná za ně zaplatit částku, kterou jsme si stanovili jako minimální. Včera (pondělí) se se mnou nestihl rozloučit, nějak na mě Tomáš zapomněl. Asi to neměl úplně v plánu. Tomáš je pryč, je minulost. Jsem přesvědčený, že máme dost kvalitních útočníků, kteří ho nahradí. A proč neodešli do zahraničí? Na trhu je hodně hráčů a sotva se dohrálo Euro, takže kvalitnější soutěže budou teprve řešit transferovou politiku. Je otázka, jestli Tomáš Chorý měl na pět nejlepších evropských soutěží. Je ve Slavii, přeju mu, ať se mu daří a zůstane hodně bodů za námi. Toto jsem mu říkal.

Dají se ještě očekávat pohyby v kádru? Jaká je situace kolem Robina Hranáče?

Na soupisce máme 33 hráčů. V průběhu léta se budou uzdravovat někteří hráči, a proto si myslím, že k cíleným odchodům dojde. Kvůli vytíženosti jednotlivců a potřebám klubu. Na Robina jsou nějaké nabídky, ale s ohledem na zmíněné ambice si myslím, že v létě jeho přestupový transfer nenastane. Nicméně ve fotbale neříkej nikdy. Ale momentálně si to nedokážu představit, protože Robin je naprosto klíčový hráč pro Plzeň, trenéra a pro tým. Momentálně to není otázka nabídky, ale možností, jaké máme ho nahradit.

Jak boj o titul ovlivní fakt, že vítěz Chance ligy půjde přímo do základní skupiny Ligy mistrů?

Tuhle disciplínu miluju, jsem na ni trochu specialista. Už jsem klukům v Praze říkal, že sezony, kdy se hraje o přímý postup do Ligy mistrů, jsou mojí silnější disciplínou. Takže my jsme, pevně věřím, že dobře, nachystaní. Ale jak říkám - je tam spousta kvalitních týmů. Budeme se snažit dobře vstoupit do ligy a pak na to navázat. Liga mistrů je obrovské lákadlo pro všech šestnáct týmů a minimálně pro polovinu mančaftů to bude stejný cíl. My budeme bojovat od začátku.

Naznačil jste, že boj o titul nemusí být jen o třech týmech. Jak se tedy díváte na vývoj v Liberci či v Ostravě, kde hodně posilují kádr? Budou to vaši největší konkurenti, kteří zaútoči na vaše pozice?

Vyjmenoval jste je správně. Ještě bych zmínil Mladou Boleslav a Jablonec. Může se stát, že v úvodu ligy se můžeme na ně zezadu koukat my. Situaci v těch klubech sleduju s odstupem, protože nemám moc času je do detailu sledovat. Myslím si, že jejich ambice s ohledem na to, kdo vlastní Baník, kdo vstoupil do Liberce, jsou ty nejvyšší. Je otázka, jak zvládnou tlak, který vás čeká na špičce tabulky. Jedna věc je o tom mluvit, druhá věc je to v průběhu sezony dokázat. Nepřál bych si, abychom v tabulce na ně koukali zezadu, ale kvalitnější liga nás všechny připraví na evropské poháry.

Zmínil jste titulovou sezonu 2017/18. Dá se porovnat? Může být plzeňská situace podobná, protože tehdy se ohledně mistrovského titulu také mluvilo spíš o Spartě a Slavii.

Filozofie těch tří klubů je naprosto odlišná. Máme obrovskou výhodu… Sparta a Slavie musí, ale my budeme chtít. Vždycky chtít je víc, než muset. Jejich cíl je zcela jasný a my s dalšími kluby usilujeme o to, abychom udělali ligu zajímavější. Takže budeme chtít dobře vstoupit do ligy.

V minulosti jste proslul výrokem, že jdete s klacky proti tankům. Máte opět připraveno něco motivačního?

Podruhé by to už nebylo vtipné. Teď se budeme snažit na ligu připravit bez výroku. Bez něj budeme mít stejné ambice jako tehdy. Pokud použiju nějaký výrok, tak si ho nechám až před start ligy pro hráče.