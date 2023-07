Dobrou náladou hýřil jeden ze šéfů fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek na čtvrteční tiskové konferenci při představování nových akcionářů klubu. Aby ne, když před pár měsíci se svěřil, že si půjčil 150 milionů, aby zachránil Viktorii a splatit dluhy mu pomohla loňská jízda Plzně v Lize mistrů, kde klub vydělal kolem půl miliardy korun. Viktoria tím zachránila svoji další budoucnost a nedávným vlastnickým vstupem rakousko-švýcarské podnikatelské skupiny do klubu svoji ekonomickou situaci stabilizovala.

Adolf Šádek, spolumajitel Viktorie Plzeň, v Doosan Areně. | Foto: fcv

„My jsme vždy museli hrát poháry, museli jsme prodat hráče, pořád jsme něco museli, ale my teď nechceme muset,“ říkal Adolf Šádek, který je předsedou představenstva Viktorie Plzeň a jejím minoritním vlastníkem.

Bude se upravovat rozpočet?

Rozpočet minulé i té nadcházející sezony jsme tvořili víceméně společně s kolegy novými akcionáři. Nedojde k žádným razantním změnám úprav rozpočtu, ať už dolů, nebo nahoru. Rozpočet by měl být hlavně vyrovnaný a měli bychom se v nejbližších měsících bavit, jak bude klub fungovat dál. Nedojde k razantním výprodejům nebo nesmyslným nákupům. Nicméně v budoucnu chceme optimalizovat a hledat řešení, jak fungovat rozpočtově zdravě a být soběstační.

Máte druhý nejvyšší věkový průměr v lize. Budete chtít postupně omladit kádr?

Toto strašně rádi slyší hráči a já na to strašně rád odpovídám (úsměv). Ambicí každého klubového managementu by mělo být hrát s co nejmladšími hráči. V Plzni doposud hráli ti nejlepší, ale v budoucnu bychom měli více začleňovat do základní jedenáctky mladší hráče. Což ale neznamená, že v Plzni je konec starých hráčů, ale je konec nákupu starých hráčů.

Chcete konkurovat pražským klubům při nákupu hráčů do 20 let, nebo budete hledat na jiných trzích?

Nemyslím si, že bychom se s novými kolegy pouštěli do finančních dostihů s pražskými kluby. Je to otázka našeho skautingu, know-how, které si nastavíme, abychom dokázali mladší hráče objevit dřív než naši rivalové. Naším úkol především je, abychom si ty hráče uměli vychovat. Věřím, že se nám v budoucnu bude více dařit zapracovávat fotbalisty z mládeže do A týmu, protože ne vždy to bylo naší silnou stránkou.

Jaké jsou sportovní cíle Viktorie pro sezonu 2023/24?

Stále stejné, tedy poprat se o titul, nemůžeme si dávat nižší cíle. Ale když to řeknu velmi opatrně, tak se vždy budeme snažit hrát o nejvyšší příčky a usilovat o účinkování v evropských pohárech.

Proslul jste výrokem, že jdete s klacekm proti tankům (Slavia a Sparta). Máte teď víc než klacky, když máte v zádech nové majitele?

Musím odpovědět opatrně, protože se mně ty klacky vracely poměrně dlouho. Stabilnější a vyspanej Šádek je daleko nebezpečnější pro naše rivaly z Prahy, protože budu mít daleko více času věnovat se i sportovní činnosti klubu. Takže budu rád, když se bude hůř spát klukům v Praze (úsměv). Od příchodu nových akcionářů jsem se mohl pár dní vyspat, nastalo pro mě o dost klidnější období.

V čem bude Plzeň jiná?

Budeme mít jiné dresy (úsměv). Nemyslím si, že ze dne na den bude Plzeň jiná. Viktoria bude jiná v tom, že už nebude spojována pouze s mým jménem. Jde o Plzeň s jinou akcionářskou a vlastnickou strukturou. Věřím, že Viktoria bude silnější a stabilnější, že bude evropská. Je to tlak i na mě, protože když chceme mít evropský klub, musím se chovat evropsky, což nebude nic jednoduchého pro mě (úsměv). Společně se budeme snažit z Plzně udělat stabilnější a silnější značku než doposud. Časem budete poznávat, jak se budeme měnit.

Za jakou cenu jste prodal klub?

Nemohu vám říct číslo. Ale musím chodit do práce a nebydlím na Karibiku. Otázka ceny nebyla důležitá, pro mě byl důležitý způsob, jak bude fungovat klub.

To rozhodlo, že jste upřednostnil rakousko-švýcarskou skupinu?

Celou dobu jsem deklaroval, že nový partner, akcionář, vlastník by měl zajistit to, na čem jsme tady s kolegy řadu let pracovali. To znamená, že nejdůležitější roli pro to, že jsem se tak rozhodl byla vize a koncepce, jakými chtějí moji noví kolegové dělat fotbal. Pro mě je podstatné, že noví akcionáři jsou garantem toho, že Plzeň dostala jistotu, že klub bude zdravě fungovat dál. Pro mě nebylo důležité to, kdo kolik zaplatí, ale to, kdo se jakým způsobem chce o ten klub dál starat. Proto jsem strašně rád, že tady mohu sedět s kolegy a mohu klidně spát, protože vím, že klub je v dobrých rukou. Že se nebude spekulovat o existenci a udržitelnosti klubu. Z pánů jsem cítil patřičnou jistotu pro další rozvoj klubu.

Jakým způsobem to všechno ovlivnila cesta Ligou mistrů. Dopadlo by to takhle dobře, pokud byste do ní nepostoupili…

Já moc na kdyby nehraju. Ale mohu vás ubezpečit, že kdyby ta cesta nebyla úspěšná, tak tím brčkem, kterým jsem dýchal a kterým se dá dýchat chvilku, tak jsem v jeden okamžik, s nadsázkou, nadechl naposled. Loňská úspěšná sezona pomohla k tomu, že klub přežil nejtěžší období a mohl na to navázat jednáními s novými akcionáři. Úspěšná loňská sezona byla zcela zásadní pro to, že tady dnes sedíme.

Byla jednou z podmínek prodeje, abyste zůstal ve vedení klubu?

Já jsem vždy kladl důraz na to, aby zůstali lidé, kteří pracují se mnou, protože je považuju za naprosto zásadní pro chod klubu. Nebylo podmínkou, že musím zůstat v klubu, ale došlo k dohodě, že noví akcionáři chtěli, abych setrval. Mám radost, že mohu s novými akcionáři v klubu fungovat.

Jak jsou nastaveny rozhodovací procesy?

Ve sportovní oblasti se bavíme s Martinem Dellenbachem, obchodní záležitosti diskutujeme s Martinem Brucknerem a Raphaelem Landthalerem. Samozřejmě se může stát, že na spoustu věcí budeme mít rozdílné názory, ale já pevně věřím, že konstruktivní diskuzí se vždy dopracujeme k tomu, co je nejlepší pro klub a ne pro majoritního či minoritního akcionáře. Jsem si plně vědom a respektuji, kdo je majoritním akcionářem Viktorie Plzeň.

