„Myslím si, že je klub ve správných rukou. Pan Šádek tím žije a je schopen Viktorii vrátit na trůn,“ reagoval na facebookovém profilu fanouškovské skupiny třeba František Fanous Zvoneček na zprávu, že se stoprocentním vlastníkem fotbalové Plzně stal generální manažer Adolf Šádek, dosavadní majitel Tomáš Paclík odchází ze zdravotních a osobních důvodů.

Fotbalové osobnosti, jejichž minulost je spojená s plzeňskou Viktorií se domnívají, že změna nepřinese žádné převratné změny. „I když pan Šádek nebyl vlastníkem klubu, tak ho v podstatě řídil už několik let. Proto neočekávám změny,“ tvrdil Zdeněk Michálek. „Nemyslím si, že změnou majitele se bude měnit chod klubu,“ souhlasil Petr Vlček.

Rozcházejí už se však v názoru na budoucnost klubu. Michálek je přesvědčen, že Viktoria má stále kvalitní kádr, a tak se musí dál prát s pražskými S o mistrovský titul. „Jsem optimista, protože klub má širokou základnu mládeže. Věřím, že se podaří připravit nové hráče, jako teď se objevil Šulc. Navíc řada dalších mladých čeká na příležitost. Myslím si, že o fotbal v Plzni je dobře postaráno,“ řekl bývalý kouč Viktorie.

Jenže podle Vlčka se česká liga spíš vrací k modelu z minulosti, kdy tu byly top týmy Sparta a Slavie a za nimi v uvozovkách regionální kluby. „Fotbal je o penězích. Nechci křivdit panu Šádkovi, ale na úroveň pana Křetínského nebo slávistických sponzorů se bude asi těžko dostávat. Bylo by ale dobře, kdyby se mu to povedlo. S ohledem na výsledky v této sezoně nepředpokládám, že si klub v nejbližší době bude schopen na sebe vydělat účastí v Lize mistrů nebo v Evropské lize. Proto si myslím a naznačuje mi to, že by Viktorka asi měla ustoupit z těch pozic, na které se dostala,“ myslí si Vlček.

Médii proběhla zpráva, že Adolf Šádek shání movitého sponzora či investora, aby udržel krok se Spartou a Slavií. Michálek a Vlček se shodli, že kvůli koronavirové krizi je těžké období na shánění peněz od sponzorů. „Ale po covidové době věřím, že jméno Viktorie přiláká nějakého většího sponzora,“ doufá Zdeněk Michálek.

„Je přirozené a samozřejmé, že Áda na to nechce být sám. Takže se dalo očekávat, že bude shánět někoho, kdo by dával do fotbalu velké peníze. Abyste se dostali do evropských pohárů, potřebujete silný kádr, takže musíte nakoupit posily, na které potřebujete peníze,“ doplnil Petr Vlček.

Fanoušci Viktorie ve čtvrtek na sociálních sítích většinou Paclíkovi děkovali za úspěšná léta Viktorie. „Pane Paclíku, obrovské díky za vše, za vaši práci, za těch 11 krásných let, opravdu úspěšných,“ napsal třeba Jan Holzknecht.