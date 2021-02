„Samozřejmě to bylo tehdy myšleno s nadsázkou a určitou dávkou humoru. Strom ve Štruncových sadech pořád stojí, je spojený s úspěšnou historií klubu a rozhodně na tom já osobně nehodlám nic měnit,“ uvedl k často zmiňovanému výroku z roku 2017 generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek v prohlášení k novém angažmá kouče, který byl podepsaný za vzestupem plzeňské Viktorie v posledních deseti letech.

Teď se však upsal odvěkému rivalovi a to vzbudilo rozruch. „Přestup Pavla Vrby do pražské Sparty jistě vyvolal velké emoce především mezi fanoušky, já to však vnímám jako součást fotbalového života, podobně zajímavé transfery v něm nejsou výjimečné,“ napsal dále Adolf Šádek.

Kouč Vrba přišel do Plzně poprvé na podzim 2008, když nahradil na trenérské lavičce Jaroslava Šilhavého, jehož asistentem byl právě Václav Kotal, kterého teď střídá ve Spartě. Vrcholem jeho první plzeňské éry byly mistrovské tituly v letech 2011 a 2013, které vždy navrch ještě viktoriáni proměnili v účast v Lize mistrů. Pak následoval neslavný úprk k české reprezentaci a po Euru 2016 angažmá v ruské Machačkale.

Do Plzně se Vrba vrátil v květnu 2017 a výsledkem byl třetí titul, který znamenal další Ligu mistrů. Loni v zimě pak úspěšný kouč Viktorii definitivně opustil a po předčasném konci v bulharském Ludogorci Razgrad se teď upsal Spartě. A vzal si s sebou i plzeňské asistenty Zdeňka Bečku a Martina Ticháčka.

„Trenér Vrba již více než rok není v našem klubu, absolvoval mezi tím zahraniční angažmá, není tedy nutné jeho nové angažmá jakkoli hlouběji komentovat,“ uzavřel celou záležitost Adolf Šádek.