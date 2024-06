Hranáč je v ideální sestavě Konferenční ligy. Rozhodli o tom experti UEFA

Do nejlepší jedenáctky letošního ročníku Evropské konferenční ligy, kterou zvolili experti UEFA, se dostal i 24letý plzeňský stoper Robin Hranáč. Ten pomohl fotbalistům Viktorie do čtvrtfinále soutěže, v němž vypadli svěřenci trenéra Miroslava Koubka až po prodloužení s italskou Fiorentinou.

„Nezbývá než smeknout klobouček,“ reagovala plzeňská Viktoria v sobotu na svém webu na ocenění svého obránce.

Nejlepším hráčem Konferenční ligy byl zvolen marocký útočník Ajúb Kaabí, který jediným gólem rozhodl o výhře Olympiakosu Pireus ve středečním finále nad Fiorentinou 1:0 po prodloužení. S jedenácti brankami opanoval tabulku střelců.

Hranáč má za sebou skvělou sezonu, v Česku byl zvolený v anketě Ligové fotbalové asociace, v níž hlasovali kapitáni a trenéři týmů FORTUNA:LIGY. „Byl bych radši, kdybychom získali nějakou týmovou trofej, ale i tak jsem rád. Každé takové ocenění potěší, zvedne sebedůvěru a je to motivací do další práce,“ říkal Robin Hranáč v týdnu v rozhovoru pro klubový web.

A přiznal, že když se v létě vracel do přípravy Viktorie z hostování v Pardubicích v něco podobného ani nedoufal. „V začátku sezony to nevypadalo ani na to, že budu nastupovat. Ale nakonec se to otočilo, tahle sezona byla obrovská zkušenost pro každého hráče,“ zmínil 24letý stoper především tažení Evropskou konferenční ligou, které zastavil až finalista posledních dvou ročníků této soutěže.

„Došlo k řadě změn, začalo se více sázet na mladší hráče, takže sezonu musíme hodnotit pozitivně,“ připomněl Hranáč, že není jedinou kometou v plzeňském dresu. Společně s ním na sebe upozornili i další stoper Sampson Dweh, záložník Pavel Šulc a po zimním příchodu i gólman Martin Jedlička i další záložník Lukáš Červ.

Červa zastihla nominace na kemp před Eurem v Itálii, maminka plakala

„Myslím, že pro budoucnost je to prospěšné, získali jsme zkušenosti a to nás zase posune, můžeme z toho těžit v dalších sezonách,“ usmál se talentovaný stoper, který se dočkal individuálního úspěchu i na mezinárodní scéně. Experti UEFA ho zvolili do ideální jedenáctky Evropské konferenční ligy.

A to ještě zdaleka nemusí být konečná, protože ho reprezentační trenér Ivan Hašek nominoval i na Euro v Německu. „Chtěl bych si tam zahrát a pokračovat v cestě, kterou jsem nastavil v klubu,“ postavil před sebe Robin Hranáč další cíl.

Zasvítí tam hvězda talentovaného viktoriána ještě jasněji?

Zdroj: Youtube

Ideální sestava Konferenční ligy: Terraciano – Dodo (oba Fiorentina), HRANÁČ (Viktoria Plzeň), Carmo (Olympiakos), Biraghi (Fiorentina) – Vanaken (Bruggy), Fortunis (Olympiakos), McGinn – Bailey (oba Aston Villa), Kaabí, Podence (oba Olympiakos).