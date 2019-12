„Slovácko nás potrestalo za chyby. Z naší strany to bylo pomalé, proto jsme si nevypracovali víc šancí,“ uznal třicetiletý pravý bek Viktorie Plzeň.

Přitom jste před půlí vyrovnali na 1:1. Nečekal jste, že vás tento gól spíš nakopne?

Bohužel se to nepovedlo. Slovácko hrálo agresivně, nenechalo nás vůbec pracovat s balonem. A nakonec z brejku rozhodlo.

Byla to právě ta agresivita, která rozhodla o vítězství domácích?

V každém zápase má agresivnější tým navrch, sbírá odražené balony. Ale dneska to bylo hlavně o tom, že jsme si nevypracovali víc šancí.

Slovácko vás porazilo i podruhé v sezoně. Dá se říct, že na vás má hru?

Asi to vypadá blbě, že jsme prohráli doma i tady. Dneska v české lize nepotkáte slabého soupeře. My jsme se o tom přesvědčili nedávno v Karviné, která byla poslední a stejně jsme tam nevyhráli. Každý ligový mančaft má dobré hráče a na soupeře z čela tabulky se nachystá, chce se vytáhnout. My pak nemáme tolik šancí.

Vám se venku v této sezoně příliš nedaří. Čím to?

Doma body uhráváme, ale venku ne, nejde nám to. Uvidíme, co s tím na jaře uděláme. Teď máme ještě jeden zápas, doma s Teplicemi. Věřím, že ho zvládneme a podzimní část zakončíme vítězstvím.

Vedoucí Slavia vám odskočila už na rozdíl 14 bodů. Už se asi nedá říkat, že ji naháníte?

Já nejsem takový, že bych něco vzdával. Ale bohužel to tak je. My se musíme soustředit na sebe a ne na Slavii.